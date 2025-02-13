新华社维也纳2月12日电（记者于涛 刘昕宇）奥地利自由党党首基克尔12日将组建新政府的授权交还总统范德贝伦，奥地利新一届政府组成再次陷入僵局。

基克尔当天下午前往总统府面见范德贝伦交还组阁授权。他随后在一份声明中说，因在新政府部门分配等问题上无法达成妥协，自由党与人民党进行的组阁谈判宣告失败。基克尔将组阁失败归咎于人民党。而人民党党首克里斯蒂安·斯托克尔随后举行新闻发布会，指责基克尔应为谈判失败负责。

范德贝伦当晚发表讲话，呼吁所有政党和政界人士共同为奥地利的未来寻求解决方案。范德贝伦指出，在组阁谈判再次失败后奥地利政局发展存在四种可能性：重新大选，成立议会容忍的少数派政府，组成议会各政党支持的专家政府以及议会政党再次组合形成多数政府。范德贝伦表示，他将在未来几天与各政党领导人举行会谈，探讨可行方案。

2024年9月29日，奥地利举行国民议会选举，自由党首次成为议会第一大党，但所获议席未超半数。中右翼人民党位居第二，中左翼社民党排名第三。同年10月22日，范德贝伦以自由党无法找到联合执政伙伴为由，授权时任总理、人民党党首内哈默组建新一届政府。2025年1月4日，内哈默因组阁努力失败宣布辞去总理职位及人民党党首职务。同月6日，范德贝伦授权基克尔组建新政府，自由党与人民党随即展开组阁谈判。

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