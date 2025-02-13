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俄美总统通电话讨论乌克兰局势等问题

2025年02月13日07:39 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科/华盛顿2月12日电（记者赵冰 邓仙来）俄罗斯总统普京和美国总统特朗普12日通电话，讨论乌克兰局势等问题。

　　俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫12日晚说，双方的通话持续近一个半小时。普京在通话中对特朗普表示，需要消除乌克兰危机的根源。普京同时赞同特朗普有关可以通过谈判实现乌克兰危机长期解决的观点。特朗普在通话中表示应迅速结束俄乌冲突，并称与普京进行了“富有成效的谈话”。

　　佩斯科夫还说，俄美两国元首在通话中同意组织两人的会晤，普京邀请特朗普访问莫斯科。此外，双方还讨论了俄美关系、中东局势等议题。

　　特朗普当天在社交媒体上发文说，他刚刚与普京通了电话，双方同意就结束俄乌冲突进行“紧密合作”，并派遣各自团队“立即开始谈判”。美方团队将由国务卿鲁比奥、中央情报局局长拉特克利夫、总统国家安全事务助理华尔兹和美国中东问题特使威特科夫牵头。特朗普还表示，他将立即向乌克兰总统泽连斯基通报与普京通话内容，并“强烈感到”相关谈判将取得成功。

　　特朗普说，他与普京还讨论了中东、能源、人工智能等议题。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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