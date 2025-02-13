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向南乔治亚岛漂去的巨型冰山部分断裂

2025年02月13日06:02 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社伦敦2月11日电  已在南大西洋漂浮近40年的一座巨型冰山正缓慢北上，向拥有众多企鹅等野生动物的南乔治亚岛漂去。外媒日前援引英国南极考察处专家的话说，冰山的一部分已断裂分开，现在很难判断冰山状况会如何发展。

　　据法新社等媒体报道，这座被命名为A23a的巨型冰山目前面积超过3000平方公里，重近1万亿吨。它1986年从南极菲尔希纳冰架上分离出来，但被卡在海床上，在威德尔海停留了多年。由于冰层融化等原因，该冰山2020年前后开始向北移动。

　　英国南极考察处的安德鲁·迈耶尔什说，这座冰山上到处都是深深的裂缝，最近刚有一部分断裂并分开。据介绍，断裂下来的小冰山面积约为80平方公里，尽管其面积较大，但相对A23a来说仅是一小部分。

　　近期观测显示，冰山A23a正向南大西洋上的南乔治亚岛漂去，距离还有200多公里。南乔治亚岛被称作“野生动物乐园”，栖息着大量企鹅和海豹等动物。如果该冰山与南乔治亚岛发生碰撞，可能会改变岛上的生态环境，影响许多动物获取食物的通道，甚至可能威胁一些动物生存。

　　迈耶尔什说，冰山A23a的漂移方向不大可能因此次断裂而改变。过去有些巨型冰山一旦开始失去较大的部分，会在几周内分崩离析，但现在很难判断冰山A23a的状况会如何发展。如果它进一步断裂，“对野生动物的威胁会小得多”，因为动物更容易在小块冰山之间穿梭觅食。

　　《 人民日报 》（ 2025年02月13日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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