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印度媒体报道——

印度电信网络诈骗案件增多

本报记者 李 墨
2025年02月13日06:02 | 来源：人民网－人民日报
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　　据《印度时报》报道，2024年前5个月，印度全国收到的网络犯罪投诉案件达95万起。印度网络犯罪协调中心的数据显示，2024年前9个月，印度电信网络诈骗共造成超过1100亿卢比（1美元约合87卢比）的经济损失，其中以股票交易诈骗、投资类诈骗以及“数字逮捕”诈骗最为严重。

　　“数字逮捕”是一种新型电诈手法。据《印度时报》报道，诈骗分子会冒充执法人员或政府官员，通过电话、社交软件等与受害者取得联系，谎称对方因涉嫌参与“非法活动”将遭受“数字逮捕”，要求受害者不能离开当前位置并与诈骗分子保持通话，诱骗受害者向特定账户转账以撤销所谓“指控”。新德里电视台报道称，2024年8月，诈骗分子以视频通话的方式对一名印度知名企业家进行了一场“网络审判”，指控其涉嫌参与“洗钱案件”，最终骗取金额高达7000万卢比。

　　据印度通信部数据，2024年印度互联网用户总数约为9.544亿。英国牛津大学人口学与计算社会科学教授里迪·卡什亚普认为，数字化浪潮正在席卷印度，而民众相对滞后的数字素养使其容易遭受电诈侵害。“人们越来越多地在手机上处理重要事务，但他们的数字素养并没有跟上。”

　　面对日益严重的电诈犯罪，印度通信部近期建立了一套电诈号码追踪系统，该系统能够识别并拦截伪装成印度国内号码的国际来电，在启用的24小时内就拦截了1350万个诈骗电话。据《印度快报》报道，过去一年，印度网络犯罪协调中心冻结了约45万个涉及电诈犯罪的银行账户，同时该中心与印度通信部展开合作，拦截了1.7万个境外诈骗网络账号。

　　印度警方在处理数量庞大的电诈案件时面临诸多难题。根据印度警察研究与发展局的数据，在电诈猖獗的拉贾斯坦邦，仅2023年4月就收到来自当地超过10万起网络犯罪投诉，而该邦只有两个专门应对网络犯罪的网络警察局。印度全国仅有约3万名警察有资格调查网络犯罪案件。此外，印度相关法律对网络犯罪的惩戒力度也较小。根据印度《信息技术法》，盗窃数据、密码、身份、发送网络钓鱼邮件或篡改计算机数据，可判处3年监禁。孟买负责处理网络犯罪的警官莫斯密·帕蒂尔表示，与所得的非法收入相比，很多犯罪分子被捕入狱的代价显得微不足道。

　　《 人民日报 》（ 2025年02月13日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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