本报记者 郭梓云

德国联邦经济部不久前宣布了一项生物质能发展计划，旨在加快能源转型步伐，推动包括生物质能在内的可再生能源发挥更大作用。根据德国联邦网络管理局发布的最新数据，德国2024年可再生能源发电量达到254.9太瓦时，约占总发电量的59%，其中，生物质能发电量达到36太瓦时。另据德国巴登—符腾堡州太阳能和氢能研究中心及德国联邦能源和水工业协会的数据，目前德国电力消耗总量的约9%来自生物质能，可再生能源整体贡献了用电总量的55%。

生物质能一般取材于农林废弃物、生活垃圾等，可转化为固态、液态和气态燃料，是一种极具潜力的可再生能源。生物质能在德国主要应用于电力、交通和供暖。据介绍，德国联邦经济部此次公布的生物质能发展计划将重点发展沼气等生物质能发电，计划向沼气厂商提供优惠资金，以鼓励建设更多沼气供暖设施。德国联邦可再生能源协会会长西蒙娜表示，生物质能是补偿风能和太阳能波动的重要灵活性选择，德国政府发展生物质能将使可再生能源系统更加稳定，更具经济效益，同时有助于实现气候保护目标。

德国政府设定的目标是到2030年至少80%的电力消耗来自可再生能源。最新数据显示，2024年德国生物质发电厂的扩建规模为110兆瓦，目前运行中的生物质发电装机容量达到9000兆瓦。沼气是德国最主要的生物质能形式之一。据德国联邦食品和农业部数据，目前德国约有9600座沼气厂，可为超过900万户德国家庭提供电力，同时可满足超过250万户家庭的供暖需求。根据国际能源署生物质能执行委员会的数据，德国沼气的人均供应量在国际能源署全部成员国生物能供应中排名靠前。

在德国图林根州，约70%的生物质能来自生物废物和禽畜粪肥，发展生物质能也是农业循环经济的一部分。许多企业将农业废料“变废为宝”，用于生产沼气等生物质能。图林根州盖萨区于2023年实现天然气管道网改造，全区居民改用密度更大、储存更高效的生物液化天然气，加快了可再生能源的进一步普及使用。生物液化天然气也称液化沼气，是一种由沼气加工、液化后形成的可再生能源。

德国联邦食品和农业部、经济事务和气候保护部以及环境、自然保护、核安全和消费者保护部等部门2022年联合提出了“国家生物质能战略”共同要点，并计划早日制定实施具体战略，以便更有针对性地引导生物质能在电力应用等领域的发展。

（本报柏林2月12日电）

《 人民日报 》（ 2025年02月13日 17 版）

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