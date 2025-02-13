本报记者 张志文

在阿联酋迪拜，一款美团无人机携带外卖商品缓缓驶近快递柜准备投递。

本报记者 任皓宇摄

在第四十四届海湾信息和通信技术展上，观众参观中企展示的机器人。

本报中东中心分社 塔里克·易卜拉欣摄

在阿联酋迪拜世博城，当地儿童体验采用人工智能+物联网技术的机器人车。

特斯联科技集团供图

“有了Aani即时支付平台，民众在阿联酋各地都能轻松实现扫码结账，享受即时支付和收款服务。该平台支持通过手机号码实现小额转账及实时确认转账状态等功能，帮助超过10万家小额商家实现了数字收款的梦想。”阿联酋央行下属的阿提哈德支付公司首席执行官扬·皮尔鲍尔表示，阿联酋启动实施的金融基础设施转型计划促进了支付创新和效率提升。政府的目标是到2026年数字支付交易占到所有支付交易的90%。

从完善金融科技服务到发展电子商务，从加快建设数字基础设施到改善数字创新创业环境，再到健全数据保护法律法规，中东国家近年来积极出台措施促进数字科技发展，数字化转型正在成为中东地区经济的新增长点。根据阿联酋迪拜商会下设的迪拜数字经济商会发布的最新数据，2024年有超过1200家数字科技初创企业在迪拜设立，较2023年增长120%，从一个侧面显示了中东国家对数字科技企业的吸引力不断增强。

数字化转型重塑发展格局

中东地区国家积极参与大数据、云计算、人工智能、区块链等创新技术研发与利用，希望通过加快数字建设，重塑发展格局。“沙特2030愿景”“数字埃及战略”“科威特2035国家愿景”等国家战略中，纷纷将数字经济列为优先发展目标。2024年9月，阿拉伯国家联盟与数字合作组织签署谅解备忘录，致力于共促包容和可持续数字经济增长。

在阿拉伯数字经济联盟公布的2024阿拉伯数字经济指数中，阿联酋在地区国家中位居首位。目前，阿联酋已启动全球首个全国5G—A商用网络，推出全球首个针对游客在线购物的增值税退税系统。迪拜海关也宣布推出新的数字平台，利用卫星技术全天候追踪货运车辆和货物动态，提升通关效率和供应链安全。哈伊马角交通管理局去年11月推出新的智能网关系统，整合公交、网约车、共享单车等公共交通资源，为居民提供智能交通体验。

巴林是率先推广商用5G通信技术、制定推广云计算技术政策的地区国家之一。巴林政府颁布“云第一”政策，推动在国家机构中普及云计算服务，同时积极吸引全球先进科技企业投资落户，持续打造区域数字创新中心。根据2024年海湾统计中心公布的数据，巴林的数字基础设施水平在阿拉伯国家中位居前三。

突尼斯数字经济发展迅速，为该国创造了大量就业岗位，提升了本土企业的国际竞争力。去年底，突尼斯政府向3家通信运营商颁发了5G商用牌照，并计划近期正式推出5G通信服务。近日，突尼斯卫生部宣布启动一个用于管理药品和保健品的数字平台，旨在简化销售许可证颁发等行政流程，改善药品的可追溯性，并为公民提供相关在线行政服务。突尼斯卫生部部长费尔贾尼表示，医疗行业的数字化转型将为行业发展提供更高的效率和透明度，更好满足民众需求。

阿联酋经济部部长玛尔伊认为，数字化转型为政府与商业部门等之间搭建伙伴关系提供了准确和有价值的信息，为企业和居民提供一流的行政服务，也为中东国家发展注入更大动能。

优先发展人工智能产业

阿联酋、沙特、卡塔尔等国相继制订人工智能国家战略，并通过成立专责政府部门、举办国际专业展会等举措，优先发展人工智能产业。

中东最大经济体沙特在人工智能赛道上不断发力。近期，沙特推出一项规模为1000亿美元的“超越计划”，旨在将本国打造成为全球人工智能、数据分析和先进技术领域的主要参与者。沙特数据与人工智能局发布的《沙特人工智能现状》报告预计，2030年人工智能在沙特国内生产总值中的贡献率将达到12%。沙特计划到2030年培养2万名数据和人工智能专家，其中包括5000名人工智能科学家。该国还连续3年举办全球人工智能峰会，2024年在东部经济重镇达曼投资设立了人工智能先进中心。

2024年10月，阿联酋副总统兼总理、迪拜酋长穆罕默德在迪拜举行的第四十四届海湾信息和通信技术展上表示，阿联酋致力于巩固其在人工智能等先进技术领域的全球地位。阿联酋已设立全球首个人工智能大学；阿布扎比政府计划到2027年建成全球领先的人工智能驱动型政府。据普华永道报告预测，到2030年人工智能产业在阿联酋国内生产总值中占比将达到13.6%，使阿联酋成为全球人工智能领域的领先国家。

随着数字技术加速发展，卡塔尔、阿联酋、沙特、巴林等国相继出台数据保护法律法规，制定数据存储、跨境传输、争议处置等具体要求，运用法治手段不断加强数字治理。卡塔尔是最早制定个人信息保护法律的地区国家之一，根据法律规定，在该国运营、持有个人信息的实体必须及时向数据所有者进行风险告知，同时通过营销渠道发送给数据所有者的任何营销短信，都必须具有退订功能。

普华永道在新近发布的报告中认为，部分中东国家拥有雄厚的投资资本、先进的数字基础设施、拥抱新技术的开放态度、积极主动的政策环境等优势，正在成为人工智能变革的重要力量。

对华数字合作迎来新机遇

在日前举行的2025年沙特通信与信息科技展上，腾讯公司宣布将在沙特投资建设首个中东数据中心。该中心将采用双可用区格局，就近为中东及周边区域客户提供高质量的弹性计算、存储、安全、人工智能等云服务，帮助区域内的企业和组织实现数字化转型。腾讯公司还表示，将结合本地产业创新需要，未来持续加大在中东地区的投入力度，推动中东地区数字科技创新。

从华为公有云开罗节点正式启用，到中国无人机配送飞入迪拜，再到沙漠之龙数据中心在沙特正式开工……近年来，中国与中东国家合作实施了一批数字经济项目。2024年9月，华为公司与沙特数据与人工智能管理局正式签署谅解备忘录，双方将通过深度合作，共同培训和发展信息与通信技术及人工智能领域的专业人才，为沙特数字科技人才培养赋能。

阿联酋乌姆盖万酋长国亲王胡迈德表示，围绕数字化转型等目标，阿拉伯国家与中国不断加强在人工智能、物联网、绿色技术和医疗保健等领域合作，合作成果将造福更多民众。北京大学新结构经济学研究院研究员徐铭梽认为，在全球格局深刻变化的当下，中国与中东国家在数字科技等领域合作前景广阔。通过深化数字合作，中国企业可以更好融入新兴市场，助力中东国家实现数字化跃升。

（本报迪拜2月12日电）

《 人民日报 》（ 2025年02月13日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)