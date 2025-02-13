本报阿斯塔纳2月12日电 （记者李强）中国—哈萨克斯坦企业家经贸洽谈会11日在阿斯塔纳举行，中哈工商界代表围绕油气贸易、清洁能源、农业合作、国际物流等重点合作领域开展深入研讨，双方企业代表签署中哈能源战略合作协议、中哈农产品进出口协议等8项合作协议。

中国贸促会会长任鸿斌表示，此次组织中国企业访哈开展经贸洽谈，是落实两国元首重要共识的实际行动，也是推动两国工商界合作的务实之举。当前中国正以高质量发展推进中国式现代化，持续扩大高水平对外开放。中国贸促会愿与哈方以高质量共建“一带一路”为引领，共同筹备办好今年在哈举办的中国—中亚实业家委员会会议和在华举办的上合组织工商论坛等系列活动，推动双方企业深化贸易、投资和产业链供应链合作，共同应对全球经贸发展的不稳定因素，进一步巩固中哈永久全面战略伙伴关系。

哈萨克斯坦“阿塔梅肯”国家企业家协会主席巴塔洛夫表示，哈萨克斯坦是共建“一带一路”的可靠伙伴和关键参与者。“阿塔梅肯”国家企业家协会将努力为包括中国在内的外国投资者创造良好营商环境。“阿塔梅肯”国家企业家协会组织哈方企业参加第二届链博会收获很大，将积极组织企业和地方政府参与第三届链博会，与中国贸促会携手合作，为促进两国工商界合作搭建更多平台。

中国驻哈萨克斯坦大使韩春霖表示，建交30多年来，中哈关系取得跨越式发展，在国际上树立了睦邻友好的合作典范。近年来，两国经贸务实合作驶入“快车道”，中国保持哈第一大贸易伙伴国地位，是哈重要投资来源国。中方愿与哈方共同努力，推动两国企业扩大能矿资源贸易“基本盘”，挖掘新能源、农产品等新增长点，培育跨境电商、数字经济等新型业态，促进服务贸易发展，尽早实现两国确定的贸易额翻番目标。

《 人民日报 》（ 2025年02月13日 03 版）

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