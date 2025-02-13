李成钢

世界贸易组织是多边主义的重要支柱，是全球经济治理的重要舞台。今年是世界反法西斯战争胜利80周年、联合国成立80周年和世贸组织成立30周年。二战以来，以世贸组织及其前身关贸总协定为核心、以规则为基础的多边贸易体制是经济全球化和自由贸易的基石，为全球贸易自由化、投资便利化提供了开放、稳定和可预期的制度环境，为世界和平发展与繁荣进步注入了可持续力量。

世贸组织成立以来，成员从76个增至166个，全球货物和服务贸易出口从1995年的6.3万亿美元增至2023年的31.3万亿美元，极大推动了全球价值链发展和产业链供应链国际合作，帮助全球15亿多人摆脱极端贫困，助力实现联合国千年发展目标和可持续发展目标。

世贸组织通过贸易规则谈判、贸易政策审议、贸易争端解决和能力建设等特有功能，发挥多边贸易治理的主渠道作用。过去30年，世贸组织通过谈判达成了《贸易便利化协定》《渔业补贴协定》《信息技术协定》等贸易协定，内容涵盖货物、服务、知识产权、绿色、数字等领域，持续更新多边贸易规则。世贸组织对不同发展水平的成员进行了460多次贸易政策审议，确保成员经贸政策措施符合多边贸易规则，推动提高贸易政策透明度，便利各类生产要素跨境流动；通过磋商、审理、仲裁、调解等多种方式协助解决成员间贸易争议，维护多边贸易规则的权威性和有效性；“中国项目”等各类多边资源培训了31万人次来自发展中成员的官员，增强了发展中成员内生发展动力和多边参与能力。此外，世贸组织在应对国际金融危机、气候变化、新冠疫情及粮食安全等全球性挑战方面努力提供国际公共产品，充分体现了主要国际经济组织的作用。

当前，世界百年未有之大变局加速演进，局部冲突和动荡频发，全球性问题加剧，单边主义和保护主义抬头，多边贸易体制遭受严重冲击。世贸组织自身也面临决策机制效率不高、发展议题谈判步履维艰、上诉机构成员空缺等问题。对世贸组织进行必要改革，推动多边贸易规则与时俱进，使世贸组织在全球经济治理中发挥更大作用，是普遍共识、大势所趋。

自2001年加入世贸组织以来，中国同世贸组织的关系发生了历史性变化，从国际经贸规则的被动接受者和主动接轨者，逐步成长为重要参与者。特别是在2022年世贸组织第十二届部长级会议、2024年世贸组织第十三届部长级会议以及世贸组织总理事会等重要多边场合，中国作为世贸组织最大的发展中成员发挥负责任大国作用，积极促谈促合促成，坚决维护广大发展中成员合法权益和工商企业的正当利益。

开放是中国式现代化的鲜明标识。中国将稳步扩大制度型开放，完善高水平对外开放体制机制，在产权保护、产业补贴、环境标准、劳动保护、政府采购、电子商务、金融领域等推动制定新的多边贸易规则、规制、管理和标准，以高水平对外开放促进高质量发展。中国将以更加积极的历史担当和创造精神，全面参与世贸组织改革和国际经贸规则调整，提供更多全球公共产品。中国将坚持把发展议题放在多边贸易谈判的中心位置，推动世贸组织成员共同践行全球发展倡议，实现更加包容、更加普惠、更有韧性的全球发展。中国将大力倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，推动2026年3月世贸组织第十四届部长级会议收获成果，营造开放、包容、非歧视的国际经济合作环境，为推动构建人类命运共同体作出新贡献。

（作者为中国常驻世界贸易组织代表、特命全权大使）

《 人民日报 》（ 2025年02月13日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)