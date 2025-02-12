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外交部：将持续优化入境政策让更多国际友人感受中国

2025年02月12日17:42 | 来源：新华网
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新华社北京2月12日电（记者朱超、陆君钰）外交部发言人郭嘉昆12日表示，这个春节假期，来华“打卡”中国年俗成为新时尚，中国人民热情迎接外国朋友。中国将持续优化入境政策，让更多国际友人感受可信、可爱、可敬的中国。

当日例行记者会上，有记者问：有关部门公告显示，东盟国家旅游团自2月10日起可免签入境云南西双版纳。数据显示，今年春节，中国共接待来自175个国家和地区的入境游客逾343万人次，同比增长6.2%。评论认为，这充分体现了中国不断便利中外人员往来政策的成效。请问发言人对此有何评论，中方是否还会推出更多优化入境措施？

郭嘉昆介绍，各大旅游城市实现消费“不见外”，外国游客可以畅享便捷的移动支付。最新数据显示，中国银联、网联春节期间处理境外来华人员支付交易数量，同比增长124.54%，交易额增长90.49%。中国多地多部门还出台并落实免签政策的文旅配套措施，提升通关效率，便捷跨语言交流，完善住宿、餐饮、观光等一条龙服务，试点“即买即退”的高效离境退税模式等。

“从线上到线下，从国门到店门，全方位、全链条的‘丝滑’体验让外国游客宾至如归，更让他们看到一个开放、自信、文明、安全的中国。”他说。

郭嘉昆表示，110余项便利人员往来措施、对38个国家实施单方面免签、240小时过境免签……这些政策反映的是中国践行高水平对外开放的坚定决心，也是中国为构建开放型世界经济采取的切实行动。未来，中国将持续优化入境政策，不断扩大免签国家范围，让更多国际友人感受可信、可爱、可敬的中国。

(责编：卫嘉、白宇)

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