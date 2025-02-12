新华社洛杉矶2月11日电（记者谭晶晶）美国航天局11日表示，计划提前至3月12日发射“龙”飞船，将轮换宇航员送至国际空间站，并接回包括因波音“星际客机”飞船技术故障滞留太空的两名美国宇航员在内的4名宇航员。

美航天局此前宣布，将不早于今年3月底开展代号为“Crew-10”的美国太空探索技术公司“龙”飞船载人航天任务，将4名来自美国、日本和俄罗斯的新一期宇航员送至国际空间站，待两期宇航员完成交接工作后，接回包括威尔莫尔和威廉姆斯在内的4名“Crew-9”任务宇航员。

美航天局11日表示，“Crew-10”任务原计划使用一艘全新的载人“龙”飞船，但启用新飞船需要更多准备时间。为尽早接回滞留宇航员，现决定改用此前执行过航天任务的“坚忍”号“龙”飞船。目前，该机构和太空探索技术公司正在对“坚忍”号的硬件进行评估，以确保其符合相关安全与认证要求，并努力完成飞船翻新和发射准备工作。

威尔莫尔和威廉姆斯于去年6月5日搭乘波音“星际客机”飞赴国际空间站，执行“星际客机”首次载人试飞任务。飞船原定去年6月14日返航，但因推进器故障和氦气泄漏等问题，返航时间一再推迟。出于安全考虑，美航天局最终决定让“星际客机”在去年9月6日脱离国际空间站不载人返回地球。

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