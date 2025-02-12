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泽连斯基提出与俄交换土地 俄方回应

2025年02月12日15:38 | 来源：新华社
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新华社基辅/莫斯科2月12日电（记者李东旭 陈畅）据乌克兰国际文传电讯社11日报道，乌总统泽连斯基在接受采访时说，如果美国总统特朗普能设法将乌克兰与俄罗斯重新带回谈判桌，他计划向俄方提出直接的土地交换，放弃乌方在库尔斯克地区控制的土地。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃称泽连斯基此言是为了掩盖乌军在该地的“灾难”。

泽连斯基未具体说明将向俄方要回哪一部分俄控土地。他表示，所有土地都重要，“不分孰轻孰重”。

扎哈罗娃当天在社交媒体“电报”上回应说，此言是为了掩盖乌军在库尔斯克方向所面临的“灾难”。

俄罗斯国家杜马（议会下院）国际事务委员会成员德米特里·别利克当天表示，泽连斯基显然忘记了谈判是以双边形式进行，而不是独角戏，他只是在执行他人意志，不是谈判的一方。

特朗普11日说，他将派财政部长斯科特·贝森特前往乌克兰与泽连斯基会面，并讨论结束俄乌冲突的问题。在美国福克斯新闻频道10日播出的节目中，特朗普还说乌克兰“有朝一日可能成为俄罗斯的一部分”。

(责编：徐祥丽、张悦)

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