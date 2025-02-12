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特朗普签署行政令推进联邦政府大规模减员

2025年02月12日15:38 | 来源：新华社
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新华社华盛顿2月11日电（记者熊茂伶）美国总统特朗普11日签署行政令，进一步推进联邦政府大规模减员工作。

根据行政令，联邦机构只有在4名雇员离职的情况下才能聘用1名新员工。但公共安全、移民、执法等部门例外，该行政令也不适用于军队人员。

行政令称，所有承担非法律或法规规定职能的办公室、所有本届政府暂停或关闭的部门或业务、所有在拨款中断期间通常不被认定为必要的部门都应优先裁员。

行政令还要求各联邦机构负责人与马斯克领导的政府效率部团队负责人协商，就减员之后招聘新员工进行决策。

白宫人事管理办公室日前通过电子邮件向联邦政府雇员提供了“买断”计划，提出用8个月的薪水作为雇员离职补偿，以推动他们主动辞职。邮件称，对于留下来的雇员，白宫无法保障他们的职位或保证他们所工作机构的确定性。

据美国媒体报道，已有超过6万名联邦政府雇员同意接受“买断”计划并辞职，这一数字约占200万名符合“买断”计划条件的雇员的3%。日前，大规模裁减联邦机构雇员的措施在首都华盛顿引发了多起抗议活动。

(责编：徐祥丽、张悦)

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