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联合国报告呼吁非洲推进结构性改革

2025年02月12日13:30 | 来源：新华社
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新华社阿比让2月11日电（记者张健）联合国贸易和发展会议（贸发会议）日前在科特迪瓦经济首都阿比让发布《2024年非洲经济发展报告》，强调非洲需通过政策改革、战略性投资及全面落实建设非洲大陆自由贸易区，增强抵御全球冲击的能力，并开拓新的经济机遇。

贸发会议秘书长蕾韦卡·格林斯潘在发布会上表示，非洲当前面临全球市场波动、债务压力攀升及基础设施赤字等严峻挑战，但这些挑战也为“重塑非洲经济未来”提供了契机。

报告指出，非洲经济高度依赖大宗商品出口，近半数非洲国家至少60%的出口收入来自石油、天然气或矿产资源，财政收入稳定性脆弱，易受国际价格波动冲击。非洲交通运输、能源及信息通信技术基础设施薄弱，导致贸易成本比全球平均水平高出50%，内陆国家受物流制约尤为明显，这种情况对当地中小企业影响严重，因为它们提供了非洲80%的就业机会。为此，报告建议非洲推动出口多元化，扩大区域内贸易以稳定收入来源。

报告将非洲大陆自由贸易区视为非洲经济转型的关键引擎。若全面实施，这一自贸区可形成规模达3.4万亿美元的一体化市场。格林斯潘指出，这需要推进跨境物流网络升级、数字基础设施联通及风险预警机制建设。她建议非洲国家通过税收优惠、区域发展基金等政策激励工业化，并设立专项融资机制支持受冲击企业。

格林斯潘强调，通过推行适当政策，非洲能够增强经济韧性、减少对外部市场的依赖，将各国“分散动能”整合为“协同合力”，重塑非洲经济未来。

(责编：徐祥丽、张悦)

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