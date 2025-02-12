新华社巴黎2月11日电（记者罗毓）为期两天的人工智能行动峰会11日在法国首都巴黎闭幕，包括法国、中国、印度、欧盟在内的多个国家和国际组织共同签署了《关于发展包容、可持续的人工智能造福人类与地球的声明》。美国和英国未签署该声明。

法国总统府当日在官网公布的这份声明文件显示，共有60个国家和国际组织签署了声明，但美国和英国不在签署的国家列表中。声明表示，本次峰会凸显了加强人工智能生态系统多样性的重要性，各方确认了一些主要优先事项，包括促进人工智能的可及性以减少数字鸿沟，确保人工智能开放、包容、透明、合乎道德、安全、可靠且值得信赖，鼓励有利于未来劳动力市场和可持续发展的人工智能部署，加强国际协调治理等。

声明说，为实现这些优先事项，相关方推出了大型公共利益人工智能平台和孵化器，以解决数字鸿沟问题；讨论了人工智能与能源相关问题，以促进对可持续人工智能系统的投资；认识到有必要通过建立观察站网络，更好地了解人工智能对就业市场的影响，并利用人工智能提高生产力、促进技能发展和社会对话等。

声明还表示，各方认识到，需要就人工智能治理进行包容性的多利益相关方对话与合作，需要在进一步加深信任和加强安全的基础上利用人工智能技术优势支持经济和社会发展。

本届峰会由法国和印度联合主办，多国国家元首、政府首脑或高级别代表以及国际组织负责人、企业和研究机构代表等参会，以进一步深化全球人工智能治理合作。

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