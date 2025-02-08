人民网柏林2月7日电（记者刘仲华）春节期间，位于奥地利维也纳霍夫堡皇宫的世界博物馆举办春节庆祝活动，喜庆的腰鼓、秧歌和舞龙舞狮表演吸引了400多人观看，观众还通过学写书法、贴福字等中国传统文化体验感受春节文化。整个场馆弥漫着喜庆的节日气氛。

拥有数百年历史的维也纳世界博物馆是奥地利重要民族学博物馆。中国春节申遗成功后，博物馆希望通过举办庆祝活动，让更多本地民众和游客感受中国文化特色。