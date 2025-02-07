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特朗普签署制裁国际刑事法院的行政令

2025年02月07日10:47 | 来源：新华网
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新华社华盛顿2月6日电（记者邓仙来）美国总统特朗普6日签署一项行政令，宣布美国将对总部设在荷兰海牙的国际刑事法院实施制裁，理由是该法院针对美国和以色列“采取非法且无根据的行动”。

行政令说，特朗普认定国际刑事法院“在没有合法基础的情况下”对美国人员和包括以色列在内的美国盟友行使司法管辖权并开展调查。该法院还向以色列总理内塔尼亚胡和前国防部长加兰特发出逮捕令。国际刑事法院对美国和以色列没有司法管辖权，因为两国不是该法院成员，也不是《国际刑事法院罗马规约》缔约国。

行政令称，美国将让与国际刑事法院“侵犯行为”相关人员“付出代价”，包括没收房产及财产，以及禁止国际刑事法院人员、代理人及其直系亲属入境美国。

1月9日，美国众议院投票批准对国际刑事法院实施制裁，以抗议该法院因以色列在加沙地带的军事行动而对内塔尼亚胡和加兰特发出逮捕令。

2024年11月21日，国际刑事法院向内塔尼亚胡、加兰特，以及巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）军事指挥官穆罕默德·迪亚卜·易卜拉欣·马斯里发出逮捕令，指控他们犯有反人类罪和战争罪。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

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