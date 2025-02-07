人民网迪拜2月6日电 （记者管克江）今年春节期间，伊拉克萨拉赫丁大学中文系举行了一场文化交流活动。萨拉赫丁大学语言学院院长萨曼·奥马尔博士参加了此次活动，并致辞鼓励学生们认真学习中国文化，成为伊中文化交流的桥梁，为推动伊中友好交流作出贡献。

伊拉克萨拉赫丁大学语言学院院长萨曼。受访者供图

萨曼是首次参加中国春节庆祝活动。他在接受人民网记者专访时表示，春节已成为全球性的庆祝活动。春节所传递的家庭价值观、团聚和繁荣等理念，使其在国际上具有重要的文化价值。

萨曼说，参加春节活动的经历有趣而有意义。“本地文化与中国文化之间存在着许多相似之处，例如家庭团聚、社交聚会、紧密的社区关系、尊敬长者、丰富多彩的饮食，以及歌舞表演等。这些共同点让我对春节产生了更深的共鸣”。

萨拉赫丁大学是伊拉克北部历史最久、规模最大的综合性大学。萨拉赫丁大学中文系于2019年10月开课，这也是伊拉克高校首次开设中文专业。萨曼表示，萨拉赫丁大学中文系的设立是促进和加强伊中关系的重要举措。“中文系不仅是一个教学机构，更是促进两国关系发展的重要桥梁。我相信，组织伊中互访、开设中国文化与语言课程、推动双方在学术和科研方面的合作，有助于双方加强理解和对话，促进务实合作”。

萨曼说，学校不少师生前往中国参访，带回了众多关于中国文化和发展的精彩故事。希望类似交往进一步加强。他说：“我们学院的目标是为伊拉克经济社会发展培养高素质的毕业生。库尔德地区乃至整个伊拉克有众多中国企业，我们的毕业生获得了良好的就业机会”。萨曼表示，学习中文能够让伊拉克青年与中国乃至世界其他国家建立更加紧密的联系。

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