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中东战地手记丨绝不离开！哪怕家园已是废墟一片

2025年02月07日08:58 | 来源：新华网
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新华社加沙2月6日电 中东战地手记｜绝不离开！哪怕家园已是废墟一片

新华社记者段敏夫 伊马德·德里姆利

6日，实现停火后的加沙，一面是蔚蓝大海，一面是断壁残垣。

“巴勒斯坦人绝不离开！这里是我们的家园，哪怕它已是废墟一片！我们生于此，长于此，即便死去也要长眠于此。”在加沙一处街区的废墟中，亚赞·易卜拉欣寻找着被摧毁的家的位置。

和易卜拉欣一样，数十万巴勒斯坦人正在焦土瓦砾之上踏出一条条回家路。一串串蜿蜒的人流，一行行坚定的脚印，好像是对近期美方所谓“清空”和“接管”加沙言论的无声反击。

1月27日，在加沙地带中部努赛赖特，流离失所的巴勒斯坦人启程返回家园（无人机照片）。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

穆罕穆德·达伍德一身黑衣，站在一条狭长小巷中，两旁的建筑千疮百孔。这里曾是她和4个孩子的家。“以军空袭夺走了我4个孩子的生命，我失去了珍贵的一切，如今只剩脚下这片挚爱的土地。没有人可以夺走它！”

新一轮巴以冲突爆发后，阿卜杜·拉赫曼全家逃到位于加沙地带北部的杰巴利耶难民营避难。如今，一群孩童在难民营旁的废墟上奔跑嬉闹，享受着没有恐怖爆炸声的冬日。“此刻脚下的瓦砾，又曾是谁的家？”和记者攀谈之间，拉赫曼喃喃自语。

1月19日，一名巴勒斯坦男子坐在加沙地带杰巴利耶难民营的建筑物废墟上。新华社发（阿卜杜勒拉赫曼·萨拉马摄）

美国总统特朗普近日提出所谓“清空”加沙和美国“接管”加沙地带的设想，并表示当前居住在加沙地带的巴勒斯坦人应被迁往别国安置。拉赫曼说，空袭和炮火都不曾动摇巴勒斯坦人坚守的决心和勇气。“巴勒斯坦人的根深植于此，任何外力都不可能将其拔起。”这是拉赫曼和所有巴勒斯坦人共同的信念，哪怕家已不在，但这片土地是传承和延续的根基。

巴勒斯坦社会活动家阿布·苏莱曼在接受记者采访时说：“特朗普在谈论加沙问题时把我们当作印第安原住民，妄图将我们从地图上抹去。他更像一个交易经纪人，把一个国家的人民视为可以交易的商品。这不会得逞！”

1月28日，在加沙地带中部努赛赖特难民营附近，流离失所的民众行进在返回加沙地带北部的路途上。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

在加沙地带中部努赛赖特难民营的一处帐篷前，72岁的纳迪娅·纳吉向记者讲述了她的人生。从孩提到古稀之年，她经历了太多的战火和冲突，但她始终坚信，巴勒斯坦的土地终将属于巴勒斯坦人民。

纳吉指向一处断壁，上面醒目的红字写着：“我们在这里，将永远在这里！”

巴勒斯坦总统阿巴斯强调，坚决拒绝任何试图驱逐加沙地带巴勒斯坦人的计划，“我们绝不允许我们人民的权利遭到侵犯，这是我们奋斗数十年并付出巨大牺牲才争取到的”。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

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