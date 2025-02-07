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国际观察丨刚果（金）东部冲突缘何愈演愈烈

2025年02月07日08:57 | 来源：新华网
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新华社金沙萨2月6日电 题：刚果（金）东部冲突缘何愈演愈烈

新华社记者史彧 吕诚成

近一段时间以来，刚果（金）东部局势恶化，反政府武装组织“M23运动”攻入包括北基伍省首府戈马市在内的多个重要城镇，引发国际社会对爆发更大范围地区战争的担忧。分析人士指出，此次冲突有种族矛盾背景，其根源是殖民主义遗留问题，而对当地丰富矿产资源的争夺则进一步加剧了冲突的复杂性。

冲突升级引发担忧

1月26日以来，刚果（金）政府军和“M23运动”在戈马市区及周边区域不断交火。1月27日，“M23运动”宣称占领戈马，并表示将在戈马建立民政管理机构。刚果（金）政府始终否认戈马“失守”，副总理兼内政部长沙巴尼近日称，政府军仍在戈马市的一些地区坚守和抵抗。

标普全球公司网站文章认为，“M23运动”攻入戈马，标志着这场战争烈度的“重大升级”。

除戈马外，“M23运动”已夺取北基伍省大片地区，包括与乌干达接壤的贸易重镇布纳加纳、重要的钶钽铁矿城镇鲁巴亚等。

尽管“M23运动”单方面宣布从2月4日起实施人道主义停火，但实际上并未停止攻势。据当地媒体报道，“M23运动”于5日黎明抢占了南基伍省矿产小镇尼亚比布韦，该镇距离南基伍省首府布卡武仅100公里。

冲突导致大量平民伤亡，数十万人流离失所，人道主义危机加剧。联合国驻刚果（金）稳定特派团官员5日说，政府军与“M23运动”在戈马市的冲突已造成至少2900人死亡，当地水、食品、卫生服务的供应面临巨大压力。

殖民主义留下祸根

“M23运动”与刚果（金）政府军的冲突有着种族矛盾背景，该组织成立的原因可追溯至1994年在卢旺达发生的胡图武装分子针对图西族的大屠杀。两族在刚果（金）东部也有分布且存在矛盾，其矛盾受到卢旺达大屠杀影响而加剧。2004年，刚果（金）政府军中认为自己长期被边缘化的图西族官兵成立反政府武装“保卫人民国民大会”。2009年，该武装与刚果（金）政府签署和平协议，接受政府军收编，但一些被收编官兵2012年再次发动兵变，组成新的反政府武装，这就是“M23运动”。

“M23运动”声称其使命是保护刚果（金）境内的图西族人，认为刚果（金）政府没有兑现和解承诺。该武装2012年占领戈马市，后在地区国家斡旋下撤出，2013年被政府军击败。经过多年蛰伏，“M23运动”于2021年卷土重来，次年开始夺取北基伍省大片地区。

这是2022年5月25日在刚果（金）北基伍省首府戈马市附近拍摄的逃离家园的平民。新华社发

种族矛盾也交织着地区国家间的矛盾。刚果（金）一直指责卢旺达支持“M23运动”，卢旺达则称刚果（金）军方与卢旺达反政府组织“卢旺达解放民主力量”结盟，后者涉嫌参与了1994年大屠杀。

分析人士指出，刚果（金）东部冲突看似是种族矛盾所致，但究其根源则是西方殖民统治的遗害。殖民者出于自身利益划分殖民地边界而丝毫不顾及当地族群分布，这些边界日后成为非洲国家的国界，造成一些民族的生存空间被割裂。殖民者采取“分而治之”的统治策略，对当地不同族群拉一派压一派，引发族群间的矛盾。俄罗斯莫斯科国际关系学院非洲研究中心代理主任玛雅·尼科尔斯卡娅说：“这些历史遗留问题为日后的冲突埋下了隐患。”

资源争夺令局势复杂化

此次冲突升级后，刚果（金）指责卢旺达试图通过支持“M23运动”来控制北基伍省的矿藏并从中牟利，卢旺达对此予以否认。

刚果（金）被称为“世界原料仓库”，近年来已成为全球第二大铜生产国，其钴储量和产量分别占世界的50%和70%。这些矿产是电子、航空航天等产业的重要原料。美国外交关系协会网站近日刊文指出，随着世界对钴、铜等矿产资源的依赖性不断增加，刚果（金）国内外各种势力介入冲突的动机也越来越强烈。

2025年1月25日，联合国维和部队官兵在刚果（金）北基伍省首府戈马市街头巡逻。 新华社发（扎南摄）

据报道，刚果（金）有超过100个武装组织，其中大部分都从采矿中获利。作为其中实力最强的一支武装力量，“M23运动”在此次冲突中也占领了多个矿业重镇。

戈马市之所以在冲突中多次成为争夺焦点，也与矿产资源有关。该市位于靠近卢旺达的边境地区，是刚果（金）东部重要的交通和贸易枢纽，也是通往富矿区的门户。

刚果（金）安全局势的恶化引发国际社会担忧。布隆迪总统恩达伊施米耶近日表示，刚果（金）东部冲突有可能升级为更广泛的地区战争。联合国也警告，刚果（金）局势依然“极不稳定”，冲突“升级风险持续存在”。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

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