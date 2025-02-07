打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

全球瞭望丨约旦专栏作家：特朗普驱赶加沙民众的计划“混乱且疯狂”

2025年02月07日08:57 | 来源：新华网
小字号

新华社安曼2月6日电（记者何奕萍）针对美国总统特朗普近日关于“清空”“接管”并“长期拥有”加沙地带的言论，约旦《明天报》5日发表题为《特朗普的处方：混乱且疯狂》的文章，由约旦专栏作家法赫德·凯坦撰写。文章摘要如下：

最坏的情况正在发生。加沙地带对特朗普来说只不过是一个大型的美国房地产项目。美国总统竟然提出驱赶加沙民众的计划，转而由美国直接占领和定居，唯独不让加沙人在此生活。

不仅如此，特朗普还暗示这是对约旦河西岸实施类似计划的前奏。很明显，特朗普从未也永远不会理解阿拉伯国家反对驱赶加沙民众的立场。他坚持向阿拉伯国家施压，威胁对其实施与对加拿大和墨西哥类似的制裁。

特朗普提出的关于加沙地带和巴勒斯坦问题的解决方案将引发混乱和死亡。以武力驱赶200多万人令人难以置信。吞并有数百万巴勒斯坦人的约旦河西岸意味着一场新灾难。特朗普认为“接管”加沙将带来和平，但事实将会证明只会带来混乱和战争，而且极可能引发针对以色列更广泛的抵抗运动，破坏以色列与阿拉伯国家之间达成的和平协议。

5个阿拉伯国家外长已致信美国国务卿，明确、坦率地阐述了阿拉伯国家对公正解决巴勒斯坦问题的立场。阿拉伯国家应采取广泛外交行动，将特朗普的计划消灭在萌芽状态。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部