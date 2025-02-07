新华社安曼2月6日电（记者何奕萍）针对美国总统特朗普近日关于“清空”“接管”并“长期拥有”加沙地带的言论，约旦《明天报》5日发表题为《特朗普的处方：混乱且疯狂》的文章，由约旦专栏作家法赫德·凯坦撰写。文章摘要如下：

最坏的情况正在发生。加沙地带对特朗普来说只不过是一个大型的美国房地产项目。美国总统竟然提出驱赶加沙民众的计划，转而由美国直接占领和定居，唯独不让加沙人在此生活。

不仅如此，特朗普还暗示这是对约旦河西岸实施类似计划的前奏。很明显，特朗普从未也永远不会理解阿拉伯国家反对驱赶加沙民众的立场。他坚持向阿拉伯国家施压，威胁对其实施与对加拿大和墨西哥类似的制裁。

特朗普提出的关于加沙地带和巴勒斯坦问题的解决方案将引发混乱和死亡。以武力驱赶200多万人令人难以置信。吞并有数百万巴勒斯坦人的约旦河西岸意味着一场新灾难。特朗普认为“接管”加沙将带来和平，但事实将会证明只会带来混乱和战争，而且极可能引发针对以色列更广泛的抵抗运动，破坏以色列与阿拉伯国家之间达成的和平协议。

5个阿拉伯国家外长已致信美国国务卿，明确、坦率地阐述了阿拉伯国家对公正解决巴勒斯坦问题的立场。阿拉伯国家应采取广泛外交行动，将特朗普的计划消灭在萌芽状态。

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