人民网约翰内斯堡2月6日电（刘畅） 6日，南非总统西里尔·拉马福萨在开普敦市政厅发表了备受关注的国情咨文，此次国情咨文是拉马福萨总统成立民族团结政府成立以来的首次全国讲话。拉马福萨提出通过《中期发展计划》推动国内经济、能源、社会等多领域改革发展，强调公平、就业与民生保障，阐述外交政策与国际合作，呼吁人民团结为国家未来30年规划愿景以实现发展转型。

拉马福萨表示，南非政府通过《中期发展计划》明确了推动包容性增长和创造就业、减少贫困和应对高生活成本、建设有能力且道德的发展型国家这三大战略重点。为实现这些目标，南非采取了一系列措施。在政府建设上，强化公务员委员会在关键人员任命中的作用，引入毕业生招聘计划，提升政府能力；在基础设施建设领域，未来三年将投入超9400亿兰特，用于道路、桥梁、水坝、港口等基础设施的新建、升级和维护，以促进经济增长和创造就业。

在国际合作方面，拉马福萨表示，南非外交政策旨在促进本国和人类福祉，核心原则是促进人权、维护和平友谊、加强公平贸易和投资关系。在担任G20轮值主席国期间，南非将以“团结、平等和可持续发展”为主题，推动全球经济增长和可持续发展，提升非洲及全球南方国家在国际发展议程中的地位。此外，南非还积极参与非洲事务，支持非洲联盟发展，致力于非洲的和平与发展，参与多个国家的维和行动。

拉马福萨强调合作的重要性，认为民族团结政府的成立为南非人民合作提供了良好契机。他呼吁南非人民在全国对话中共同为国家未来30年规划愿景，鼓励每个人在国家建设中发挥积极作用。他坚信，只要南非人民团结一心，秉持同理心、同情心和自豪感，就能够实现国家的增长、进步和转型，建设一个为全体人民服务的国家。

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