新华社柏林2月6日电 欧洲多家媒体近日发表文章说，中国人工智能（AI）企业深度求索（DeepSeek）发布最新开源模型DeepSeek-R1表明，DeepSeek的经验为欧洲以有限算力和较低成本研发先进的人工智能模型提供了一条可借鉴之路。

瑞士《新苏黎世报》刊发题为《DeepSeek作为转折点：中国AI或许恰好能给欧洲带来关键优势》的文章说，长期以来，欧洲自认在人工智能竞赛中毫无胜算，因为欧洲无法像美国科技巨头那样筹集到巨额资金以建立强大算力。但欧洲和瑞士拥有在人工智能热潮中真正发挥作用所需的最重要资源：智力、训练有素的人才。DeepSeek模型表明，即使资金和计算能力有限，也能开发出优秀的人工智能模型，这为欧洲研究人员开辟了一条道路。

德国《世界报》以《这场AI地震始料未及——DeepSeek为何能改变一切》为题报道说，DeepSeek成功打破了人工智能行业此前的一种模式：如果想参与人工智能竞赛，就必须预先投入数十亿美元建设数据中心。美国企业试图用巨额投资构筑“护城河”，但与传统行业不同，人工智能领域的先发优势并不绝对。

德国《经济周刊》发表文章指出，美国的科技制裁是一条错误的道路。DeepSeek的程序员没有顶级芯片，但他们用创造力弥补了这一劣势。

英国《卫报》网站刊文说，DeepSeek-R1可以免费使用，并且是开源的。低成本与开放性的强强联合可能有助于普及人工智能技术，让其他国家（尤其是美国以外）的开发者能够入局。

德国《南德意志报》的评论文章认为，在人工智能领域，DeepSeek找到了一种更高效构建人工智能模型的方法，节省了资金和能源。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)