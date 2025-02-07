新华社基辅2月6日电（记者李东旭）乌克兰总统泽连斯基6日说，乌方需要400亿至500亿美元用于解决国内流离失所人员的住房问题。

据乌克兰国家通讯社报道，泽连斯基当天在基辅会见到访的欧洲复兴开发银行行长奥迪勒·雷诺-巴索。泽连斯基在随后的联合记者会上说，乌境内流离失所者共约500万人，为解决这部分人员住房问题，乌方急需400亿至500亿美元资金。他希望能通过俄罗斯被冻结金融资产获得更多资金支持，并将在本月举行的慕尼黑安全会议期间就该话题与欧洲伙伴展开讨论。

泽连斯基还表示，美国国际开发署在乌部分社会援助项目被冻结期间，希望欧洲复兴开发银行能为乌退伍军人扶助项目提供支持。

雷诺-巴索表示，欧洲复兴开发银行将继续加大对乌能源基础设施的投资，支持乌国营铁路公司发展和改革，以协助恢复乌克兰货物运输保险业务。欧洲复兴开发银行还为乌克兰中小企业提供了11亿美元的金融支持。

乌总理什梅加尔5日在社交媒体发文说，乌内阁决定拨款150亿格里夫纳（1美元约合41.4格里夫纳）用于对国内流离失所者因战争造成的房屋损毁进行补偿。按照该计划，超过1万户流离失所者家庭将获得新住房。

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