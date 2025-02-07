新华社开普敦2月6日电（记者王雷）南非总统拉马福萨6日表示，南非将致力于深化改革，以推动惠及全民的包容性经济增长。

拉马福萨当晚在南非立法首都开普敦发表国情咨文时说，政府近日通过了未来五年的《中期发展规划》，其中的三个战略重点是推动包容性增长和创造就业机会，减少贫困和解决高生活成本问题，以及建设一个有能力、有道德且致力于发展的政府。

拉马福萨说，政府的当务之急是发展经济，需将经济增长提升至3%以上。为此，政府在未来一年将启动新一轮改革，涉及水资源、电力、矿产、物流、旅游、数字经济和公共服务等领域。当前一个重点是对南非国家电力公司、南非运输公司和其他对经济至关重要的国有企业进行改革，以使其发挥最佳效用。

拉马福萨强调，基础设施建设是政府工作的另一个优先事项。为实现更高水平的经济增长，政府正在对基础设施进行大规模投资并升级维护现有基础设施，将在未来三年内投入超过9400亿兰特（约合3700亿元人民币）用于基础设施建设。

拉马福萨还说，南非于2024年12月1日接任二十国集团（G20）轮值主席国，成为首个担任G20轮值主席国的非洲国家，“这是一个将非洲和全球南方其他国家的需求更加牢固地纳入国际发展议程的机会”。

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