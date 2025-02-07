威伦·披差翁帕迪

《习近平谈治国理政》《摆脱贫困》等书籍在多国出版发行，让当地民众更好地了解中国改革发展历程，从中国发展实践中汲取经验

摆脱贫困、实现高质量发展，既是广大发展中国家的夙愿，也是关乎全球和平安全和人类文明进步的重要课题。

2023年，我受邀参加第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，习近平主席在高峰论坛开幕式上的主旨演讲让我深受触动。习近平主席强调：“只要各国有合作的愿望、协调的行动，天堑可以变通途，‘陆锁国’可以变成‘陆联国’，发展的洼地可以变成繁荣的高地。经济发展快一些的国家，要拉一把暂时走在后面的伙伴。”这道出了全球南方国家的共同期待。

中国脱贫攻坚战取得全面胜利，让这个拥有14亿多人口的大国消除了绝对贫困，全面建成了小康社会。中国脱贫实践是对全球稳定繁荣的重要贡献。习近平主席提出的精准扶贫理念以及中国摆脱贫困的伟大实践，鼓舞发展中国家更加积极主动地探索符合自身国情的脱贫道路。习近平主席所倡导的“人民幸福生活是最大的人权”理念，在不同文明间逐渐形成共识，推动各方不断加强互利共赢合作。

中国强调“大道至简，实干为要”，始终以实际行动履行承诺，推动各方落实联合国2030年可持续发展议程，助力“全球南方”摆脱贫困。共建“一带一路”倡议有力促进了全球互联互通，表明中国式现代化正为“全球南方”普惠发展带来机遇。中国积极推动广大发展中国家在电子商务、绿色能源、新能源汽车等新兴领域加强合作，帮助广大发展中国家更新发展理念、掌握先进技术、发展先进生产力。

近年来，《习近平谈治国理政》《摆脱贫困》等书籍在多国出版发行，让当地民众更好地了解中国改革发展历程，从中国发展实践中汲取经验。中国发展理念是中国为“全球南方”贡献的公共产品，中国智慧正为人类减贫事业作出重要贡献。2018年起，泰中“一带一路”研究中心陆续出版了《习近平关于尊重和保障人权论述摘编》《中国关键词：“一带一路”篇》《中国关键词：精准脱贫篇》等书籍，并与其他智库合作，在泰国、印度尼西亚、老挝等国举办治国理政经验分享论坛，共同探讨脱贫话题。智慧的种子伴随共建“一带一路”落地生根，一定能绽放出繁荣之花。

“全球南方”的命运掌握在自己手中。习近平主席指出，“‘全球南方’群体性崛起，是世界大变局的鲜明标志。‘全球南方’国家共同迈向现代化是世界历史上一件大事，也是人类文明进程中史无前例的壮举。”广大发展中国家要摆脱贫困、实现现代化，不仅需要人民的智慧与勤劳，也需要推动建立真正体现多边主义和公平正义原则的国际秩序。积极参与全球治理已成为全球南方国家的共同选择，也是全球南方国家共同肩负的使命。

展望未来，国际社会共同推动构建人类命运共同体，守望相助、互利共赢，必将创造一个共同繁荣的美好未来，为各国人民带来更大福祉。

（作者为泰国泰中“一带一路”研究中心主任）

《 人民日报 》（ 2025年02月07日 16 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)