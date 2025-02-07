——外国媒体和国际人士看好中国经济

今年春节期间，中国各地人气旺盛，春节市场亮点纷呈，消费的新场景、新业态、新模式多点开花，“以旧换新”激活内需潜力；春节假期8天全社会跨区域人员流动量超23亿人次，比去年同期增长6％；看电影成为中国人“新年俗”，春节档电影票房达95.10亿元人民币，观影人次达1.87亿，创造新的春节档票房和观影人次纪录……火热的春节经济，为今年中国经济乘势而上开了个好头。外国媒体和国际人士普遍认为，中国春节向世界传递欢乐祥和，中国经济向好给世界带来暖意。

春节期间，中国消费市场供需两旺，既彰显着中国超大规模市场的巨大潜力，更折射出经济高质量发展的强劲动能。

古巴拉美通讯社报道说，中国春节8天长假期间，全国范围内的旅游需求旺盛，国内消费市场繁荣。同时，2025年春节档创造了中国电影史上最好票房成绩。

路透社报道说，中国政府出台了相关消费补贴政策，多个行业因此受益，利好开年经济，中国春节期间电影市场火热凸显了这些举措的重要性和有效性。

泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才在接受本报记者采访时表示，今年春节期间，中国消费市场呈现出积极活跃的态势，庞大的中国市场成了中国经济增长的重要推动力。

巴西最大财经杂志《审视》刊文称，中国消费者在2025年春节期间的消费积极性高涨，进一步增强了消费市场的乐观情绪。中国去年推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动，极大拉动了民众的消费需求。

葡萄牙《费尔盖拉什周刊》报道指出，通过扩大内需、促进消费等政策调控，中国经济保持平稳前行，继续成为全球经济增长的最大推动力。

伊拉克经济学家马哈茂德·巴班在接受本报记者采访时表示，中国经济将保持稳定增长势头，增速仍将高于全球平均水平，并显著高于发达经济体增速。

多家旅游平台日前发布最新盘点，今年春节假期，中国国内游、入境游、出境游三大市场出游人次和人均消费明显增长，折射出中国经济的蓬勃活力。

肯尼亚《星报》报道指出，春节不仅意味着团圆与庆祝，也有力彰显了中国假日经济的活力。越来越多的人选择在春节期间旅游，为消费市场增添活力。

中国各地浓厚的年味儿和热情，也吸引着更多外国人来华旅游。随着中国与26个国家互免签证，对38个国家试行单方面免签证政策，以及对54个国家实现过境签证豁免，“中国游”更为流行。中国人民银行最新发布的数据显示，蛇年春节假期，银联、网联共处理境外来华人员支付交易笔数较去年春节假期增长124.54％，交易金额增长90.49％。阿联酋通讯社报道认为，“春节”申遗成功推动中国的旅游业在今年春节假期显著增长。

“旅行和旅游世界”网站报道指出，中国将过境免签外国人在境内停留时间延长到240小时，这一政策有助于巩固中国在全球旅游市场中的地位。报道强调，随着中国签证便利化等政策持续推动，预计前往中国的国际游客数量将继续增长。春节期间赴华海外游客数量增加，也将带来更多跨文化交流。

“洋年货”持续走俏，体现出中国日益多元化的消费需求和蓬勃的消费活力，彰显出中国市场的强大吸引力。

车厘子色泽红润饱满，契合中国人喜爱的红色、圆满等意象，其大量上市正值中国农历新年前后，成为春节送礼佳品。智利水果出口商协会车厘子委员会执行主任克劳迪娅·索莱尔表示，车厘子作为新春礼物承载了中国人民对幸福与成功的期盼。

智利《第三日报》刊文表示，近年来，车厘子已经成为中国民众迎接春节的热门礼品之一。得益于智中自贸协定，智利车厘子近年来以零关税进入中国市场，为智利农产品出口带来了更多机遇。

“1月23日，满载100个标准集装箱进口食品的中欧班列抵达中国浙江，丰富了春节期间的中国家庭餐桌。”厄瓜多尔“确认”新闻网报道说。

春节假期延长、免签国家增加、国际航班恢复，也激发了中国游客跨境游的热情，为多国旅游业复苏、提振经济活力带来好消息。旅游平台数据显示，今年春节中国游客目的地覆盖2100余个境外城市；春节首日，中国出境游订单较去年春节同期呈现两位数增长，海外租车和门票订单涨幅超过七成。

阿联酋众多景点和场所举办了中国春节庆祝活动。位于迪拜的帆船酒店亮起了“中国红”。阿联酋卓美亚集团区域副总裁兼卓美亚帆船酒店总经理乔瓦尼·贝雷塔表示，越来越多中国游客到迪拜旅游，显示出中国民众生活日益富足。

南非《商业报道》刊文称，在蛇年春节到来之际，1200多名中国游客在南非旅游胜地太阳城欢度春节。太阳城总经理布雷特·霍普称，这是太阳城连续第三年举办春节庆祝活动，越来越多中国游客到访南非，为南非旅游业复苏注入活力。

“中国假日经济呈现火爆态势，‘新国潮’‘冰雪经济’等消费新热点不断涌现，表明中国的消费活力不断释放，将促进经济持续增长。”南非国家行政学院国际关系与合作部主任邦哈尼·玛伊梅勒表示，同时，越来越多中国游客的到访，将为非洲旅游业发展带来机遇。

（本报马德里、迪拜、曼谷、约翰内斯堡2月6日电 记者颜欢、许海林、管克江、任皓宇、刘慧、戴楷然）

《 人民日报 》（ 2025年02月07日 02 版）

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