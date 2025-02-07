（2025年2月6日，北京）

一、应中华人民共和国主席习近平邀请，巴基斯坦伊斯兰共和国总统阿西夫·阿里·扎尔达里于2025年2月4日至8日对中国进行国事访问。在华期间，扎尔达里总统还将出席第九届亚洲冬季运动会开幕式。

访问期间，习近平主席同扎尔达里总统在亲切友好的气氛中举行会谈，就新形势下中国和巴基斯坦关系以及共同关心的国际地区问题深入交换意见。中华人民共和国国务院总理李强、全国人民代表大会常务委员会委员长赵乐际分别会见扎尔达里总统。

二、双方一致认为，中巴全天候战略合作伙伴关系是历史的选择、人民的选择，得到两国社会各界普遍支持。牢不可破的中巴铁杆友谊和伙伴关系历经国际风云变幻考验，超越地缘政治利益，是地区和平、稳定和发展的重要积极因素。长期以来，中巴双方始终相互理解、相互支持，持续深化战略互信和务实合作。

双方注意到，百年变局加速演进，中巴关系具有战略价值，任何干扰和破坏中巴合作的图谋都不会得逞。中方重申将中巴关系置于中国外交的优先方向，中巴关系在中国外交政策中具有特殊意义。巴方强调，巴中关系是巴外交政策的基石。双方将进一步深化高水平政治互信、高水平务实合作、高水平安全合作和高水平国际协作，加快构建新时代更加紧密的中巴命运共同体，为两国的共同繁荣以及地区的和平发展贡献更大力量。

三、巴方高度赞赏并坚定支持习近平主席提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议。双方同意就此加强国际合作，共同应对全球性挑战，推动构建人类命运共同体。

四、巴方高度评价中国人民在中国共产党领导下取得的伟大发展成就，坚定支持中方以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业。中方高兴地注意到巴基斯坦政府推出五年经济改革计划，积极评价巴基斯坦在经济改革和国家发展方面取得的新成就，祝愿巴基斯坦实现稳定、安全、发展、繁荣。

五、双方重申在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互坚定支持。双方强调联合国大会第2758号决议权威性不容质疑和挑战。巴方重申坚定奉行一个中国原则，认为台湾是中华人民共和国领土不可分割的一部分、台湾问题是中国核心利益中的核心，坚定支持中方为实现国家统一所作的一切努力，坚决反对任何形式的“台独”。巴方将在涉疆、涉藏、涉港、南海等问题上坚定支持中国。

中方重申坚定支持巴方捍卫国家主权、独立和领土完整，支持巴方为维护国家安全稳定、发展繁荣所作努力。

六、双方同意加强高层交往，密切中央和地方、立法机构、政党等各部门、各层级交流合作，深入交流治国理政经验。

七、巴方再次对本国境内发生的涉华恐怖袭击事件表达最强烈谴责，重申作为全天候战略合作伙伴和东道国，保护在巴中国人员、项目和机构安全是巴基斯坦政府的首要责任。在巴中国公民为巴基斯坦国家建设和人民生活改善作出重要贡献，是巴基斯坦实现发展、进步、繁荣的有力推动力量。巴方对中国领导人和中国人民长期给予巴方的宝贵支持致以诚挚谢意。

双方重申以“零容忍”态度打击一切形式的恐怖主义，同意进一步加强双多边反恐合作。巴方表示将继续全力推进有关涉华恐怖袭击事件查案缉凶，加大安保力量投入，有针对性强化安全措施，切实保障在巴中国人员、项目和机构安全，为两国合作创造安全环境。中方高度评价巴方为打击恐怖主义作出的不懈努力和付出的巨大牺牲，表示愿为巴方反恐能力建设提供必要支持。

八、巴方高度评价习近平主席提出的共建“一带一路”倡议。双方同意推动高质量共建“一带一路”的八项行动在巴基斯坦落地并同巴方“5Es”发展框架对接，共建增长走廊、民生走廊、创新走廊、绿色走廊、开放走廊，打造中巴经济走廊“升级版”。

双方忆及中巴经济走廊联合合作委员会第13次会议，决心进一步发挥中巴经济走廊联合合作委员会功能，就高质量共建中巴经济走廊加强思路对接和行动协调。巴方感谢中方成功举办“打造中巴经济走廊‘升级版’研修班”，帮助巴方官员了解中国发展第一手经验，为巴方提供宝贵学习机会。双方同意在商定的时间尽早召开中巴经济走廊联合合作委员会第14次会议。

九、双方重申按照两国领导人重要共识，在确保安全的情况下分阶段推进巴基斯坦1号铁路干线升级改造项目。双方重申喀喇昆仑公路二期（塔科特至雷克特段）改线项目对中巴陆上互联互通具有重要意义，同意就项目实施方式和融资条件早日达成共识。

双方欢迎瓜达尔新国际机场正式启用，重申将推进瓜达尔港综合开发运营，更好发挥瓜达尔陆海空物流枢纽功能，以产业带动瓜达尔经济发展。双方认可瓜达尔港的重要性，同意充分释放瓜达尔港作为互联互通和贸易关键节点的潜力。

十、中方重申支持巴基斯坦工业化进程，支持巴方发展出口导向型产业，鼓励本国企业按照市场化、商业化原则赴具备条件的巴基斯坦特别经济区投资兴业。巴方重申致力于持续改善营商环境，为中国企业赴巴基斯坦投资提供优惠政策支持。双方欢迎第三方积极参与中巴经济走廊合作。

十一、双方鼓励中资企业在巴基斯坦开展矿业投资合作，鼓励两国相关部门开展陆地和海洋地质资源调查合作。巴方欢迎中国企业参与巴基斯坦近海油气资源开发。

十二、双方同意进一步加强农业合作，在中巴经济走廊框架下商定新一批农业合作项目。

十三、巴方感谢中方为缓解巴基斯坦电力短缺所作重要贡献。双方同意就提升巴基斯坦电力系统效率和管理水平加强交流。

十四、双方同意深化信息技术合作，在人工智能、大数据、通信技术等新兴技术领域加强政策和人才交流。中方鼓励本国科技企业积极拓展对巴基斯坦业务，加快推进中巴经济走廊高质量发展新阶段科技合作，共同打造“创新走廊”。

十五、双方同意在中巴自贸协定第二阶段性议定书框架下，进一步协商推进贸易自由化，在互利共赢的基础上积极探讨可能的相互减让安排。中方欢迎巴基斯坦企业利用中国国际进口博览会、中国—南亚博览会等平台扩大对华出口。

双方满意地注意到，两国正在开展重点领域合资企业合作，以促进巴基斯坦出口导向型产业发展，并鼓励有实力的中国企业在互利共赢基础上开展对巴投资。双方同意加强对两国企业间合作的支持，为两国工商界深化交流合作提供便利。

巴方高度赞赏中方为巴基斯坦财政金融稳定提供的宝贵支持。双方重申愿进一步加强金融业和银行业合作，并在各类地区和国际多边性金融平台相互支持。

十六、双方强调，中巴合作面向巴基斯坦各地、成果惠及巴基斯坦全体民众。双方同意继续开展医疗、农业、教育、应对气候变化、防灾减灾等民生合作，打造更多“小而美”惠民生项目。巴方高度评价中方在巴基斯坦开展的儿童先天性心脏病治疗项目和健康包项目。双方讨论了深化包括传统中草药在内的卫生领域合作方式。双方同意进一步加强在全球发展倡议下的人力资源开发合作。

十七、巴方感谢中方帮助培训农业和信息技术人才。双方同意拓展教育、媒体、智库、青年、影视等领域合作，促进两国民心相通，加强文明互鉴。中方愿积极支持巴基斯坦学生学习汉语，并探讨加强职业技术培训合作的途径。

十八、双方对两国航天合作现有水平表示满意，同意推动这一重要领域合作取得进一步成果，促进经济社会发展。

十九、双方强调，中巴战略防务安全合作对维护地区和平稳定、确保地区战略平衡具有不可替代的重要作用。双方对两国军队长期保持高水平互信、开展高水平合作、密切高水平协作感到满意，同意保持两军高层交流互访势头，不断提升联演联训和军事技术交流合作水平。

二十、双方认为，一个和平繁荣的南亚符合各方共同利益，重申维护南亚和平稳定的重要性、解决所有未决争议的必要性，反对任何单边行动。巴方向中方介绍了查谟和克什米尔地区最新形势。中方重申，克什米尔问题是历史遗留下来的争议，应根据《联合国宪章》、联合国安理会有关决议以及相关双边协定，通过和平方式妥善解决。

二十一、双方强调，今年是联合国成立和世界反法西斯战争胜利80周年。双方重申恪守《联合国宪章》宗旨和原则，践行真正的多边主义。双方坚持倡导对话而不对抗、结伴而不结盟，坚持多边主义，反对单边主义和保护主义。双方对在联合国和其他多边场合中的密切合作表示满意，决心进一步深化多边事务协调配合，维护发展中国家共同利益和国际公平正义。

双方同意在阿富汗问题上保持密切沟通协作，为帮助阿富汗实现稳定发展、融入国际社会发挥建设性作用。双方重申以“零容忍”态度打击一切形式的恐怖主义。双方呼吁阿富汗临时政府采取可视、可核查行动，瓦解、消灭所有盘踞在阿富汗并持续对地区和全球安全构成严重威胁的恐怖组织，并防止恐怖组织利用阿富汗领土危害其他国家。

二十二、双方欢迎达成加沙停火协议，希望协议得到有效执行，实现加沙全面永久停火。双方重申支持巴勒斯坦人民的自决权，包括建立独立巴勒斯坦国的权利。双方愿同国际社会一道，为推动中东地区实现和平稳定作出不懈努力。

二十三、访问期间，双方签署十余份合作文件，涵盖中巴经济走廊建设、贸易、科技、民生、媒体等领域。

二十四、扎尔达里总统感谢习近平主席及中国政府和人民对他本人及巴基斯坦代表团的热情友好接待，邀请习近平主席在双方方便的时间访问巴基斯坦。双方同意通过外交渠道就此保持沟通。

（新华社北京2月6日电）

《 人民日报 》（ 2025年02月07日 02 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)