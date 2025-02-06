新华社日内瓦2月6日电（记者王其冰）世界知识产权组织6日公布的最新报告显示，全球交通领域的创新正日益集中于更加环保的“未来技术”，如空中出租车、电动汽车无线充电技术和自动驾驶货船等，其中中国、日本、美国、韩国和德国在未来交通运输技术领域的创新处于领先地位。

这份题为《世界知识产权组织技术趋势：交通运输的未来》的报告指出，自2000年以来发表的专利中，有超过110万项发明专利是与未来交通运输或与可持续性和数字化大趋势相关的技术，如绿色燃料和智能、互联交通系统等。截至2023年，交通运输领域专利的复合年增长率达11%，增幅是全球所有已发表专利的两倍多，凸显了交通运输部门对于经济增长的重要性。

报告显示，交通运输技术专利申请量增幅最大的领域与可持续动力有关，如电动汽车电池或氢燃料电池等，这些技术确保交通运输向更清洁、更环保的方式转变。与此同时，内燃机和其他基于化石燃料的系统等传统产品的专利增长趋于平缓。

报告还通过调查最新的交通运输专利趋势，列出了该领域最具创新性的国家、公司和机构。数据显示，拥有与未来交通技术相关专利最多的国家是中国、日本、美国、韩国和德国，自2000年以来这5个国家在该领域共产生了近105万项发明专利。报告认为，由于中国近年来在电动汽车市场上占主导地位，中国相关专利增长势头强劲。

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