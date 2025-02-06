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外交部：不会允许任何人恶意中伤中柬友好

2025年02月06日19:18 | 来源：新华网
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新华社北京2月6日电（记者成欣、冯歆然）针对近来少数自媒体发布涉及柬埔寨言论，外交部发言人郭嘉昆6日在例行记者会上答问时表示，相关言论完全是无端的造谣攻击和恶意中伤。中方坚信，中柬铁杆友谊不会受任何干扰，也不会允许任何人恶意中伤中柬友好。

郭嘉昆说，中国和柬埔寨是守望相助、患难与共的铁杆朋友，中柬传统友谊由两国老一辈领导人亲自缔造，历经风云变幻考验，符合两国和两国人民的根本利益，具有强大生命力和广阔发展前景，是任何力量都动摇和破坏不了的。

“中国和柬埔寨都视对方为最可信赖的朋友和最可依靠的伙伴，始终坚定支持彼此核心利益，这是中柬关系最鲜明的特点，也是中柬友谊历久弥坚的基础。”他说。

郭嘉昆表示，中柬命运共同体建设给两国人民带来了实实在在的益处，中国连续多年是柬埔寨最大外资来源国和最大贸易伙伴，过去十年双边贸易额增长近四倍。柬埔寨领导人多次公开强调，中国是柬埔寨最信任的朋友，对华友好是柬埔寨政府、政党和人民坚定的政治共识。

郭嘉昆说，当前，中国和柬埔寨双方正在以中柬高水平互信引领双边关系高质量发展，不断充实中柬“钻石六边”合作架构，制定“工业发展走廊”和“鱼米走廊”合作规划，推动重点合作项目落地见效，助力两国各自现代化进程，更好地造福两国人民，为应对国际和地区挑战注入更多稳定性和确定性。

“我们坚信，中柬铁杆友谊不会受任何干扰。我们也不会允许任何人恶意中伤中柬友好。任何造谣行径都将承担法律责任和后果。”他说。

(责编：杨光宇、卫嘉)

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