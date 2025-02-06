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春节电影市场迎“开门红” 外交部：欢迎各国游客感受中国文化魅力

2025年02月06日18:03 | 来源：新华网
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新华社北京2月6日电（记者成欣）外交部发言人郭嘉昆6日表示，春节票房的火爆反映出中国消费市场的旺盛活力，也彰显了中国经济强大的内生动力和广阔的发展前景。欢迎各国游客亲身走进中国，感受中华文化的独特魅力。

当日例行记者会上，有记者问：今年春节期间中国电影市场非常火爆。我们注意到有外媒评论称，中国春节电影市场的繁荣显示出消费市场回暖，令人鼓舞，同时中国春节档影片在海外热映体现了中国文化软实力的提升。发言人有何评论？

郭嘉昆表示，春节看电影已经成为新年俗。蛇年春节的电影市场更是迎来“开门红”。数据显示，截至2月5日，春节档上映新片总票房突破100亿元人民币，观影人次达到1.87亿，再创历史新高。多部影片在海外同步上映，有的登上当地非英语影片票房榜首。春节票房的火爆反映出中国消费市场的旺盛活力，也彰显了中国经济强大的内生动力和广阔的发展前景。一部部走出国门的电影也成为中外交流的新桥梁和世界看中国的新窗口。

“我们欢迎各国游客用好来华免签和签证便利化政策，亲身走进中国，感受中华文化的独特魅力。”他说。

(责编：卫嘉、杨光宇)

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