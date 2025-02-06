新华社北京2月6日电（记者成欣、白鑫雨）外交部发言人郭嘉昆6日表示，哈尔滨第九届亚洲冬季运动会即将拉开帷幕。中方欢迎各国朋友共赴冰雪盛会，共叙友谊、共话合作。

当日例行记者会上，有记者问：我们注意到，过去一年中国多地不断擦亮冰雪“名片”，冰雪运动、冰雪旅游热度持续攀升，赴冰雪之约成为国人“闹新春”的新选择，也吸引了越来越多外国游客。发言人对此有何评论？

郭嘉昆表示，去年年初，“尔滨”凭借冰雪魅力火爆出圈，想必大家都记忆犹新。一年多来，中国各地的冰雪运动、冰雪旅游等资源被不断挖掘盘活，“冷资源”迸发出“热活力”。新疆、内蒙古等地发力用好冰雪优势，上海、广东等地借势开辟室内雪场，云南、贵州等地更将民族风情、自然风光融入冰雪旅游，天南地北的冰雪消费持续火热。

郭嘉昆说，“冰雪热”的背后，是“冰天雪地也是金山银山”理念的成功实践，也是中国经济蕴含强劲潜力的生动体现。数据显示，2023至2024年冰雪季中国冰雪休闲旅游人次达到4.3亿，预计2024至2025年冰雪季有望达到5.2亿，旅游收入将超过6300亿元。赴冰雪之约吸引了越来越多外国游客，这说明中国的“冰雪经济”也为全球旅游市场注入了新动能。

“哈尔滨第九届亚洲冬季运动会即将拉开帷幕。我们欢迎各国朋友共赴冰雪盛会，共叙友谊、共话合作，共赏‘千里冰封、万里雪飘’的大好风光。”郭嘉昆说。

(责编：卫嘉、杨光宇)