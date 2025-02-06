打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

外交部：欢迎各国朋友共赴冰雪盛会

2025年02月06日18:03 | 来源：新华网
小字号

新华社北京2月6日电（记者成欣、白鑫雨）外交部发言人郭嘉昆6日表示，哈尔滨第九届亚洲冬季运动会即将拉开帷幕。中方欢迎各国朋友共赴冰雪盛会，共叙友谊、共话合作。

当日例行记者会上，有记者问：我们注意到，过去一年中国多地不断擦亮冰雪“名片”，冰雪运动、冰雪旅游热度持续攀升，赴冰雪之约成为国人“闹新春”的新选择，也吸引了越来越多外国游客。发言人对此有何评论？

郭嘉昆表示，去年年初，“尔滨”凭借冰雪魅力火爆出圈，想必大家都记忆犹新。一年多来，中国各地的冰雪运动、冰雪旅游等资源被不断挖掘盘活，“冷资源”迸发出“热活力”。新疆、内蒙古等地发力用好冰雪优势，上海、广东等地借势开辟室内雪场，云南、贵州等地更将民族风情、自然风光融入冰雪旅游，天南地北的冰雪消费持续火热。

郭嘉昆说，“冰雪热”的背后，是“冰天雪地也是金山银山”理念的成功实践，也是中国经济蕴含强劲潜力的生动体现。数据显示，2023至2024年冰雪季中国冰雪休闲旅游人次达到4.3亿，预计2024至2025年冰雪季有望达到5.2亿，旅游收入将超过6300亿元。赴冰雪之约吸引了越来越多外国游客，这说明中国的“冰雪经济”也为全球旅游市场注入了新动能。

“哈尔滨第九届亚洲冬季运动会即将拉开帷幕。我们欢迎各国朋友共赴冰雪盛会，共叙友谊、共话合作，共赏‘千里冰封、万里雪飘’的大好风光。”郭嘉昆说。

(责编：卫嘉、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部