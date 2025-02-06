新华社华盛顿2月5日电 记者手记｜依然陷于悲伤与担忧——华盛顿撞机事故一周后

新华社记者熊茂伶

美国首都华盛顿客机与军用直升机相撞事故发生已有一周，67名遇难者的身份5日全部被确认，他们的遗体日前已被打捞上岸。记者采访发现，事故带来的悲伤情绪仍在美国社会蔓延，也引发民众对美国航空安全的质疑与担忧。

在弗吉尼亚州阿灵顿郡的梅德斯达冰场一角，摆满了各种鲜花、玩具和留言册。这是为纪念曾在这个冰场训练过的几名青少年花样滑冰运动员和一名教练，他们在1月29日晚发生的撞机事故中不幸遇难。

人们在纪念角前停留悼念，有人在留言册上写下真挚祝愿。一名常来冰场的冰球爱好者告诉记者，他经常见到其中的几个孩子，“他们总是很努力地训练”“这起事故太悲惨了”。一名带女儿来冰场上课的家长说，不少孩子在事故中遇难，让身为母亲的她尤为痛心，“很难想象他们的家人和朋友要如何接受这个事实”。

撞机事故发生后，美国花样滑冰协会发表声明，对这一悲剧深感悲痛。该协会证实，客机遇难者中有28名花滑领域相关人员，包括运动员、教练及他们的家人。事故发生前，他们刚在堪萨斯州威奇托市参加了美国花样滑冰锦标赛。

遇难者中包括至少两名华裔花样滑冰运动员及其家人。目前居住在加利福尼亚州的华侨王淑惠告诉记者，她的一双儿女曾连续五年参与花样滑冰全美比赛并加入集训营。“得知空难消息时，我除了震惊，还感到几乎窒息的悲伤。”

这架客机还搭载了各行各业的人们，有律师、教授、机械公司管理人员和多名蒸汽管道工人。有人刚出差归来准备与家人团聚，有人在悲剧发生当天刚迎来33岁生日……

生命的骤然消逝让人悲痛，撞机事故也引发人们对美国航空安全的担忧。

“我无法想象怎么会发生这种事。”30多岁的办公室职员马克·甘纳告诉记者，“我感到震惊，事故原因令我困惑。”

撞机事故的原因仍在调查中。据美国媒体报道，里根国家机场附近的空域交通拥挤，民航机和军机长期共用空域，一直存在安全隐患。对于牵头调查的美国国家运输安全委员会而言，事发时机场空管员是否配置不足，直升机飞行高度是否过高，空管员与直升机飞行员之间是否存在误解等，都还是需要明确的问题。

只是，无论调查结果如何，都难以迅速消除人们对美国航空安全的担忧。王淑惠告诉记者，想到今后每次乘坐航班都要承担“未知风险”，心里有种“从未有过的恐惧”。

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