迪拜大学副校长侯赛因·艾哈迈德。受访者供图

人民网迪拜2月6日电 （记者管克江）日前，在中国驻迪拜总领馆举办的宋代雅集活动上，记者见到了迪拜大学副校长侯赛因·艾哈迈德那熟悉的身影。近年来，无论是作为电子工程系教授——他是哈利法大学电子工程系的创始人，还是作为教育专家，侯赛因在支持阿联酋与中国的教育文化交流方面不遗余力。

中国春节期间，中阿双方举办了多场文化交流活动。“邂逅花间——宋代雅集走进总领馆”活动就是其中之一。侯赛因说，阿拉伯世界与中国宋代就有着悠久交往。“看着活动上精彩的艺术演出以及宋代服饰和传统文化展示，我深受触动。很高兴能够亲身体验博大精深的中国文化，以及其中蕴含的丰富哲理和创新精神。”

在侯赛因看来，春节是中国文化的集中体现，凝聚了中国人对于家庭伦理、吐故纳新、繁荣兴旺的情感和理念。春节同时也架起了文化交流的桥梁，因为春节的主题是团圆和希望，能在全世界引发共鸣。他指出，对阿拉伯人而言，中国春节是阿拉伯民众体验和欣赏中国传统的机遇。中国春节是一个全球的节日，是关于团结和祝愿的节日。

迪拜大学孔院由宁夏大学和迪拜大学合办，2011年3月正式运营，是阿联酋及海湾地区首家孔子学院。侯赛因表示，近年来，阿中文化交流不断深化，教育合作、学生交流和共同研究是其中的有机部分。迪拜大学乐意与中方伙伴加深高校间交流合作。

据介绍，自成立以来，迪拜大学孔院为迪拜多个政府部门和在阿中企提供定制中文培训并开展文化交流活动，累计授课学员超9500人次。同时迪拜大学孔院每年举办各类文化活动，至今累计185场，吸引6万多人次参与。

侯赛因说，语言课程能让学生们对中国的哲学、历史以及现代发展成就有更深刻理解，让彼此间的联系更加紧密。2024年，迪拜大学将中文课程正式纳入迪拜大学学分系统，并组织了多批师生前往中国访问，促进双方交流互鉴。

侯赛因表示，阿拉伯民族和中华民族两大文明自古以来就有着密切往来，双方都高度重视家庭伦理，都热情好客，强调对品德的培养。他说：“阿中共通的价值理念为我们加强外交与经济联系打下扎实基础，为加深彼此理解提供沃土。在这一基础上，我们能够建立起更多的交流对话桥梁，让阿联酋与中国的友谊更加深厚。”

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