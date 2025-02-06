人民网讯 据阿联酋通讯社2月5日报道，阿联酋外贸国务部长萨尼·宰尤迪5日表示，阿联酋2024年非石油外贸额达到3万亿迪拉姆，同比增长14.6%。

数据显示，2024年阿联酋非石油商品出口额达5612亿迪拉姆，同比增长27.6%。非石油出口占非石油贸易总额的比重也从2019年的14.1%提升至2023年的16.8%，并在2024年进一步增至18.7%。

宰尤迪表示，阿联酋的经济多元化政策正在取得显著成效，特别是在新兴经济领域的投资促进了出口增长。2024年，阿联酋对十大主要贸易伙伴的非石油出口增长37.1%，对其他国家增长13.4%。

此外，2024年阿联酋转口贸易总额达7344亿迪拉姆，同比增长7.3%；进口额达1.701万亿迪拉姆，增长14.2%。阿联酋与十大主要贸易伙伴的非石油贸易增长10%，与其他国家的贸易增长19.2%。

宰尤迪表示，阿联酋将继续深化国际合作，拓展全球贸易网络，并进一步推动经济多元化战略，确保国家经济的持续增长与竞争力。

(责编：刘叶婷、刘慧)