新华社柏林2月5日电 专访｜关税战威胁全球航运贸易——访德国欧门集团总裁布拉赫

新华社记者车云龙 单玮怡

德国集装箱码头运营商欧门集团总裁米夏埃尔·布拉赫日前接受新华社记者专访时表示，美国新一届政府关税政策可能加重全球贸易壁垒，威胁全球航运贸易。

布拉赫说：“关税战是错误做法，不仅推高商品成本、削减贸易量，还可能干扰供应链，冲击全球海运需求。”

布拉赫表示，航运业在国际贸易中扮演重要角色，既面临能源转型和环保法规日益严格等长期压力，也受地缘政治冲突和贸易政策不确定性等因素影响。他呼吁各方携手合作，探索关税壁垒替代方案，确保自由贸易朝着正确方向前进。

布拉赫表示，全球贸易在过去几十年让各国联系更加紧密，不仅促进了经济繁荣，也对维护和平发挥了积极作用。他表示，海运是欧盟与中国贸易主要方式，“中国拥有世界领先的港口基础设施和航运能力。通过共建‘一带一路’和国际投资，中国为全球物流体系优化作出重要贡献，在稳定国际贸易和推动全球经济增长方面发挥关键作用”。

作为欧洲主要的集装箱码头运营商，欧门集团多年来与中国企业保持密切合作。布拉赫介绍说，欧门集团通过德国汉堡港、不来梅港和威廉港等主要集装箱码头，处理大量来自中国的货物，分拨至欧洲各地。这种紧密合作不仅促进欧门业务增长，也助力中国企业在欧洲市场扩展，是互利共赢典范。

上个月，连通中国宁波舟山港与德国威廉港的“中欧快航”直达航线成功完成首航。航程耗时仅26天，大大缩短了欧中贸易运输时间，是目前中国长三角地区至欧洲最快的直达航线。

展望未来，布拉赫认为，欧中海运合作仍有巨大增长潜力。未来双方航运合作将朝着高效、可持续和智能化方向发展，“我们期待与中国企业进一步深化合作，互学互鉴，共同为全球航运业可持续发展作出贡献”。

(责编：崔越、刘叶婷)