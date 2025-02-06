新华社洛杉矶2月5日电（记者谭晶晶）据美国媒体报道，美国谷歌公司4日更新其人工智能道德准则，删除了此前承诺不会将人工智能技术用于武器研发及监控应用的条款。

据报道，此前版本中，谷歌列出了不会应用人工智能技术的领域，其中包括旨在伤害人类的武器或其他技术，以及违反国际准则的监视技术。

谷歌公司高级副总裁詹姆斯·马尼卡和人工智能实验室负责人德米斯·哈萨比斯就此共同发文说，企业、政府和机构组织需要在开发“保护人民、促进全球增长、支持国家安全”的人工智能方面进行合作。

据报道，谷歌更新后的人工智能道德准则内容包括，该公司将使用人力监督人工智能技术并设立反馈机制，以确保人工智能的使用符合“广泛接受的国际法”等，该公司将测试人工智能技术以“减少意外或有害后果”。

美国宾夕法尼亚大学政治学教授迈克尔·霍罗威茨对《华盛顿邮报》表示，谷歌此举证明，包括顶尖人工智能公司在内的美国科技界与国防部门的关系日益密切。人工智能、机器人及相关技术对美国军方越来越重要。

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