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欧盟气候机构：今年1月是有记录以来最热1月

2025年02月06日13:13 | 来源：新华网
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　　新华社布鲁塞尔2月6日电（记者周玥 丁英华）欧盟气候监测机构哥白尼气候变化服务局6日发布报告说，2025年1月成为该机构自1940年有记录以来的最热1月。

　　据报告介绍，该机构记录的1月全球平均地表气温为13.23摄氏度，比工业化前（1850年至1900年）水平高出1.75摄氏度。数据还显示，过去12个月的全球平均气温较工业化前的平均气温高出1.61摄氏度。

　　哥白尼气候变化服务局副局长萨曼莎·伯吉斯表示，2025年1月是又一个令人惊讶的月份，尽管热带太平洋出现了拉尼娜现象，并对全球气温产生了暂时的降温效应，但1月气温仍延续了过去两年的破纪录趋势。

　　拉尼娜现象是指赤道太平洋东部和中部海水大范围持续异常变冷的现象。伯吉斯说，哥白尼气候变化服务局将继续密切监测海洋温度及其对气候变化的影响。

　　世界气象组织等多家机构在1月发布的数据显示，2024年成为有记录以来最热的年份，多项关键气候指标破纪录。

(责编：崔越、刘叶婷)

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