新华社华盛顿2月5日电 美国总统特朗普“接管”加沙言论震惊世界，引发广泛批评。面对国际社会压力，美国政府官员5日为特朗普言论辩解称，美国目前没有向加沙地带派遣美军的计划，也不会为重建加沙地带“埋单”。

白宫新闻发言人卡罗琳·莱维特当天在记者会上说，特朗普认为美国需要参与加沙地带重建，但这并不意味着向加沙派遣地面部队，也不意味着美国要为加沙地带重建提供资金。

莱维特称，特朗普希望在加沙地带居住的巴勒斯坦人“暂时迁走”，原因是所谓加沙地带现在是“拆迁场所”，“不适合任何人居住”。

美国国务卿鲁比奥同样试图为特朗普辩解，声称特朗普的想法是让巴勒斯坦人离开加沙地带，以便加沙地带开始重建“过渡”时期。

不过，与莱维特说法不同的是，鲁比奥称，加沙重建将需要数十亿美元，“特朗普总统只是非常慷慨地提出美国愿意承担这一切，愿意清理废墟，清理那里的断壁残垣，处理所有的未爆弹药”，所以特朗普言论“没有敌意，而是一种慷慨”。

针对特朗普不排除向加沙地带部署美军的言论，美国国防部长皮特·赫格塞思5日说，美国军方正在研究一切可能选项，目前将避免发布任何具体决定。赫格塞思告诉美国媒体，眼下距离美国向加沙地带派兵“非常远”，除非绝对必要，他不会那么做。

目前，尚不清楚特朗普本人有关美国“接管”加沙的立场是否发生变化。

特朗普4日与到访的以色列总理内塔尼亚胡举行联合记者会时说，他希望美国“接管”加沙地带，并“长期拥有”加沙。特朗普同时表示，不排除向加沙地带部署美国军队。国际社会纷纷谴责该表态违反国际法，“不可接受”。联合国秘书长古特雷斯5日说，巴勒斯坦人在自己的土地上以人的尊严生存的权利不可剥夺。在解决巴勒斯坦问题过程中，恪守国际法基本准则至关重要。

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