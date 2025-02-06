新华社北京2月6日电 综合新华社驻外记者报道：国际社会5日持续批评美国总统特朗普近期涉加沙地带言论，认为相关言论严重违反国际法，阻碍“两国方案”实现，威胁中东地区稳定。

联合国秘书长古特雷斯5日重申，“两国方案”是实现中东持久和平稳定的唯一可行出路。他强调，恪守国际法基本准则至关重要，警告防止出现任何形式的种族清洗。古特雷斯说，自新一轮巴以冲突爆发以来，已有近5万加沙地带民众丧生，其中70%是妇女和儿童，大部分民用基础设施被毁，绝大多数居民流离失所，面临饥饿和疾病。他呼吁国际社会推动加沙地带实现永久停火，努力维护被占巴勒斯坦领土的统一和完整，共同推动加沙地带重建。

法国总统府爱丽舍宫发表公报称，总统马克龙5日与埃及总统塞西通电话时强调，任何强迫加沙地带巴勒斯坦人流离失所的行为都“不可接受”，这将严重违反国际法，成为“两国方案”的障碍，也是可能导致局势不稳定的重要因素。两国总统重申，愿意推动巴以持久停火，找到加沙问题的可信解决方案，开辟基于“两国方案”的政治解决道路。

阿拉伯国家联盟（阿盟）5日发表声明，反对特朗普想把加沙地带巴勒斯坦人迁往别国安置的提议，称这违反国际法并威胁中东地区稳定。声明说，解决巴勒斯坦问题取决于阿拉伯共识，其中最重要的决定因素之一是让巴勒斯坦行使合法权利，建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都的独立巴勒斯坦国。阿盟表示，特朗普的提议“无助于实现‘两国方案’，而‘两国方案’是在巴以乃至整个地区实现和平与安全的唯一途径”。

加拿大外交部长梅拉妮·乔利5日在社交媒体上说，加拿大对加沙问题的长期立场没有改变，致力于实现“两国方案”。

荷兰外交大臣卡斯帕·费尔德坎普5日发表声明说：“对荷兰来说，毫无疑问，加沙属于巴勒斯坦人。我们的立场始终如一：荷兰支持‘两国方案’。这意味着在一个安全的以色列旁边，建立一个独立且可持续的巴勒斯坦国。”

荷兰格罗宁根大学国际公法教授马塞尔·布鲁斯5日接受荷兰媒体采访时说，加沙地带大部分地区已成废墟，近200万人流离失所且仍有人质被扣押，在这一背景下，特朗普关于加沙的言论“远远超出了国际社会的可接受范围，完全是以这些受害者为代价的”，这些计划“完全不切实际”，“根本行不通”。

美国总统特朗普4日表示，他希望美国“接管”并“长期拥有”加沙地带，而当前居住在加沙地带的巴勒斯坦人应被迁往别国安置。国际社会纷纷谴责这一言论，认为该表态“不可接受”。

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