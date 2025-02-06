新华社东京2月6日电（记者 钱铮）日本索尼集团和英国《自然》杂志5日宣布，将首届“索尼-《自然》技术女性奖”颁发给三名研究员，以表彰她们在各自研究领域做出的突出贡献，其中包括来自沙特阿拉伯阿卜杜拉国王科技大学的华人女性万雅婷。

索尼和《自然》5日联合发布的新闻公报说，当天在东京举行的颁奖仪式上，来自沙特阿拉伯阿卜杜拉国王科技大学的万雅婷、来自美国加利福尼亚大学圣迭戈分校的基安娜·阿兰、来自美国杜克大学的阿曼达·兰德尔斯，以及另外一名来自澳大利亚阿德莱德大学的华人女性李佳纹受到了表彰。李佳纹获颁评审员特别奖。

万雅婷因其在硅光子学领域的工作而获奖。作为阿卜杜拉国王科技大学集成光子学实验室的负责人，她将量子点激光器和硅光子学进行了集成创新，展示了光子芯片在商业化应用的重要进展。

李佳纹结合纳米级3D打印和光纤技术，研发出细如发丝的内窥镜，可用于血管检查，帮助医生评估患者心脏病发作的风险，也可用于预防以及个性化治疗。

“索尼-《自然》技术女性奖”设立于2024年3月，主要表彰在包括科学、工程和数学在内的科技领域做出突出贡献的处于职业生涯早期或中期的女性研究员。

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