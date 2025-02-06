新华社洛杉矶2月5日电（记者 谭晶晶）2025年国际卒中大会5日在洛杉矶开幕，首都医科大学附属北京天坛医院院长王拥军在会上被授予“威廉·费恩贝格卒中卓越贡献奖”。这是该奖项设立34年来亚洲科学家首次获奖。

卒中又称中风，是一种急性脑血管疾病，包括缺血性和出血性卒中两种类型。“威廉·费恩贝格卒中卓越贡献奖”由美国心脏协会发起设立，以美国著名神经病学家威廉·费恩贝格命名，旨在表彰在卒中临床研究方面取得突出成就的医生和临床科学家。该奖项被认为是国际卒中临床医学领域的权威奖项。

据介绍，过去30年里，王拥军及其团队在卒中疾病防治领域取得诸多重要突破，包括找到阿司匹林和氯吡格雷两种抗血小板药联用的“双抗”方案，研发新型溶栓药物，创新设计扩大静脉溶栓时间窗的溶栓治疗新方案等。这些研究成果有助于减少卒中患者复发，缓解脑血管病溶栓治疗药物短缺，缩短急性缺血性卒中患者治疗时间等。

王拥军在接受新华社记者采访时说，过去20多年见证了中国脑血管疾病研究在国际舞台上从跟跑、并跑、到如今领跑的地位变化。此次获奖是对中国研究人员卒中临床研究成果的肯定。

国际卒中大会由美国心脏协会主办，是脑血管疾病科学与治疗领域规模最大的全球会议之一。为期3天的会议聚焦脑血管疾病防治方面的最新进展、研究发现、创新治疗方案等，来自世界各地的约4000名专业人士参会。

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