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美国去年12月贸易逆差额急剧扩大

2025年02月06日11:20 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿2月5日电（记者许缘）美国商务部5日公布的数据显示，2024年12月美国商品和服务贸易逆差额为984亿美元，环比增长24.7%。

　　具体来看，去年12月进口额环比上涨3.5%至3649亿美元，是贸易逆差额急剧扩大的主要推手，其中工业产品进口额激增108亿美元。同期，出口额环比下降2.6%至2665亿美元，其中消费品出口额下滑18亿美元。

　　数据显示，去年12月美国对墨西哥贸易逆差为152亿美元，对欧盟贸易逆差为204亿美元。

　　数据还显示，2024年美国商品和服务贸易逆差额达9184亿美元，为1960年以来第二高水平。其中，进口额增加2533亿美元至4.11万亿美元，涨幅达6.6%；受服务出口额增长提振，出口额增加1198亿美元至3.1916万亿美元。

　　分析人士认为，在美国政府加征进口关税预期的影响下，美国零售商在去年年底提前进口并囤积大量商品，推动进口额、尤其是商品进口额激增。与此同时，美元走强导致其他国家和地区购买美国产品的成本更高，美出口额受到影响。

(责编：崔越、刘叶婷)

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