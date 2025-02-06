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古特雷斯警告防止出现任何形式的种族清洗

2025年02月06日11:17 | 来源：新华网
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　　新华社联合国2月5日电（记者施春）联合国秘书长古特雷斯5日表示，“两国方案”是实现中东持久和平稳定的唯一可行出路。他强调恪守国际法基本准则至关重要，警告防止出现任何形式的“种族清洗”。

　　古特雷斯在联合国巴勒斯坦人民行使不可剥夺权利委员会2025年会开幕式上致辞时表示：“巴勒斯坦人民行使不可剥夺的权利，本质就是巴勒斯坦人在自己的土地上以人的尊严生存的权利。然而，这些权利的实现越来越遥不可及。”

　　他说，自新一轮巴以冲突爆发以来，已有近5万加沙地带民众丧生，其中70％为妇女和儿童，大部分民用基础设施被毁，绝大多数居民流离失所，面临饥饿和疾病。他呼吁推动加沙地带实现永久停火。

　　古特雷斯重申“两国方案”是实现中东持久和平稳定的唯一可行出路，呼吁国际社会努力维护被占巴勒斯坦领土的统一和完整，共同推动加沙地带重建。

　　同时，他对最近约旦河西岸暴力持续升级表示严重关切，呼吁停止暴力，要求以色列结束对巴勒斯坦领土的占领。

　　美国总统特朗普4日表示，他希望美国“接管”并“长期拥有”加沙地带，而当前居住在加沙地带的巴勒斯坦人应被迁往别国安置。就此，联合国秘书长发言人迪雅里克5日在联合国例行记者会上表示：“任何强迫人民流离失所的行为都等同于种族清洗。”

(责编：崔越、刘叶婷)

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