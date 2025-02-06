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全球瞭望丨俄媒：春节体现中国文化价值观 也预示未来世界的信息

2025年02月06日11:16 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科2月5日电　时值2025年中国春节假期，俄新社网站2月4日刊文指出，春节体现中国的文化价值观，也预示未来世界的信息。文章摘要如下：

　　在莫斯科，我们为什么要庆祝中国春节？需提示的是，庆祝活动还非常盛大热闹。答案是，中国在这方面有很多东西值得我们学习，除了持续多日的美食盛宴，还有其他因素……

　　这个起初是中国人庆祝春天来临和万物复苏的节日，如今已成为有关家庭和家庭价值观的主要庆祝活动，而家庭和家庭价值观维系着的不仅仅是中国的社会。事实上，在全球相当一部分国家(约20个)，春节都是法定节假日。实际上，世界各地都举行了庆祝中国春节的活动。

　　可以看出，家庭价值观有力地提升了华人在世界上的声誉和整体地位。对于全世界的华人来说，社会建立在家庭模式基础上，有长辈，也有晚辈；而国家是一个由许多纽带结合在一起的大家庭。春节庆祝的也是这种联系：春节的意义在于相互尊重，晚辈尊敬长辈，长辈向晚辈展示慈爱和智慧。

　　春节就是这样一个节日——实质上，这是一个全球现象，预示着很多关于未来世界的信息。

　　在此提几个文明价值观的差异。中国的十二生肖告诉我们，世界上没有邪恶的动物。蛇是优雅和智慧的象征。中国的春节有自己的颜色(红色)和声音(烟花爆竹的响声)。一些摩天大楼和高塔的灯光为庆祝春节而变成了红色。很多主要街道变成了红色——街道两旁挂起了红灯笼。几千年来，红色一直是中国人的喜庆之色，现在依然如此。

　　还有声音——街道上燃放的鞭炮噼啪作响，烟花在房屋上空绽放。这时你会想起，中国人发明了火药，却不是为了战争，而是为了驱邪避凶和辞旧迎新。

(责编：崔越、刘叶婷)

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