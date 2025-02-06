周边是中国安身立命之所，发展繁荣之基。中国与周边国家山水相连，人文相通，利益相融，命运与共。作为亚洲大家庭一员和负责任大国，中国高度重视周边外交，始终将周边置于外交全局首要位置，始终致力于促进地区和平稳定与发展繁荣。

周一，中国共产党中央委员会致电越南共产党中央委员会，祝贺越南共产党成立95周年，愿同越南共产党一道，落实好两党最高领导人达成的重要共识，推动中越命运共同体建设走深走实。

周二，巴基斯坦总统阿西夫·阿里·扎尔达里和吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫分别开始对中国进行国事访问。

周三，文莱苏丹哈桑纳尔·博尔基亚和泰国总理佩通坦也开始访华，进一步加强与中国的合作。

当前，百年未有之大变局加速演进，中国坚持与邻为善、以邻为伴，践行亲诚惠容理念，与周边国家加强对话、增进相互理解，深化务实合作。通过投资重要的基础设施项目、促进贸易和投资、推动民间交流，中国与周边国家加强合作，促进文明交流互鉴。中国式现代化进程将为周边国家带来实实在在的增长机遇，进而促进整个地区的和平、稳定与共同发展。

中国坚定维护自身主权、安全和发展利益，尊重各国主权和领土完整，尊重各国人民自主选择的发展道路和社会制度，不干涉他国内政，坚持以和平方式解决国家间的分歧和争端，共同维护地区持久和平，在应对地区挑战、促进和平解决争端方面发挥了建设性作用。

这与美国的所作所为形成了鲜明对比，美国最近对周边国家采取的行动凸显了其帝国主义本质。讲信修睦、亲仁善邻是中华文明一贯的处世之道。中国过去是、现在是、将来也永远是地区国家的好邻居、好朋友、好伙伴，将始终做维护和平稳定、促进发展繁荣的中流砥柱。

(责编：艾雯、刘叶婷)