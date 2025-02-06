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蛇舞寰宇 瑞启新篇

贝宁“春晚”也火热

本报记者 刘 歌
2025年02月06日08:53 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　小朋友们表演舞蹈《福气要来到》。

　　非洲演员带来的舞龙舞狮表演。
　　贝宁中国文化中心供图

　　当地时间1月25日晚，“贝宁2025年春节联欢晚会”在贝宁第一大城市科托努举行。正值贝宁最热的季节，当地民众前来观看“春晚”的热情同样高涨。

　　当天，贝宁中国文化中心的大院里张灯结彩，人流如织。喜庆欢快的《春节序曲》响起，瞬间把浓浓的年味带到西非大陆。

　　踏着欢快的鼓点，一群非洲小伙手擎彩龙登台，带来舞龙舞狮表演，拉开了这场“春晚”的序幕。这些演员来自贝宁中国文化中心武术队。他们身着色彩斑斓的传统服饰，或模仿狮子的神态动作摇头摆尾，或舞动金色长龙翻腾跳跃，引得现场阵阵喝彩。

　　台上舞得精彩，台下看得欢乐。“这是我第一次看到中国的歌舞，很特别，很热闹！我太喜欢了！”一位贝宁女大学生兴奋地说。

　　非洲演员们表演精湛，中国演员也不逊色。中国宁夏第27批援贝宁医疗队带来合唱《霓虹“爱心”》，中国驻贝宁使馆、贝宁中国文化中心、中石油西非石油管道公司的工作人员和家属们表演了歌舞《站在草原望北京》《福气要来到》《梨花颂》等，令贝宁观众耳目一新。

　　现场的舞台设计让人眼前一亮。黄、红、绿等色彩十分亮丽，中国的京剧脸谱、摄影作品和贝宁的时尚壁画彩绘交相辉映，彩色喷泉、文化墙体、民俗棚顶等带来视觉冲击，打造出一个沉浸式文化场景，给现场观众以美的享受。

　　参与舞台搭建的贝宁画家厄劳姆说，很高兴参与到此次活动中。他曾在中国成都短期学习过绘画。在这场“春晚”中，由他绘制的大熊猫憨态可掬，作为舞台装饰非常醒目。“大熊猫是中国的名片。看到大熊猫，我们就会想到中国，它象征着友好、和平、健康、快乐。”厄劳姆说。

　　此外，晚会还穿插着抽奖环节和美食展示。活动美食区不仅摆有饺子、油焖大虾等中国美食，还有木薯、烤肉、辣椒泥等非洲风味，观众们一边品尝美食，一边谈天交流，感受着各美其美、美美与共的中非文化。

　　今年是农历乙巳蛇年，蛇舞寰宇，瑞启新篇。中国驻贝宁大使张伟说，在中国，蛇寓意智慧与灵动；在贝宁，自古就有蟒蛇崇拜。祥蛇纳福是中贝传统文化的共通之处。传统相近，文化相通，人心相接，为发展两国关系、增进人民友谊注入力量。

　　贝宁旅游文化艺术部文化顾问古奥·邹迪表示，今年的中国农历新年以“蛇”为象征，蛇在中贝两国的传统文化中都承载着财富、智慧与幸福的共同价值理念，彰显了中贝两国传统文化的深邃共鸣。欢乐春节系列活动，生动形象地展示了中国的传统文化和习俗，向贝宁人民打开了一扇了解中国的窗户。愿新的一年里，贝中两国继续加强文明互鉴，不断推动两国传统友谊迈向新台阶。

　　中国驻贝宁使馆参赞兼贝宁中国文化中心主任匡林介绍，这次春晚有三个“第一”：是贝宁第一场春晚；是中国春节正式被列入联合国教科文组织《人类非物质文化遗产代表作名录》后，在贝宁举行的首场文化盛事；是2024中非合作论坛北京峰会后两国第一场大规模人文联动活动。

　　这是一场“众乐乐”的春晚，中贝经典元素荟萃一堂，精彩纷呈。匡林说，晚会的主题演绎与艺术氛围营造以春节为主线，兼顾中国文化的经典与时尚、传统与现代、守正与创新、内敛与开放，立体展示出古老风韵与时代气息交相辉映的鲜明中国式现代化形象。

　　继2024年“村超”这一中国超人气赛事品牌走进贝宁后，“春晚”这一中国最知名的全民性年度文化消费品牌也亮相贝宁，形成了“村超”“春晚”同步登陆非洲、中贝文化同频共振、两国人民合体协奏的人文盛况。

　　此次活动由中国驻贝宁大使馆主办、贝宁中国中心文化承办，贝宁华侨华人会、贝宁中国企业协会、贝宁阿卡大学孔子学院协办。贝宁旅游文化与艺术部、贝宁外交部等贝宁各界友好人士，多国驻贝宁的使节和外交官代表、贝宁孔子学院师生来到晚会现场，与在贝宁的华侨华人、援贝医疗队、中企员工齐聚一堂，喜迎中国春节。

(责编：崔越、刘叶婷)

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