丰富多彩的庆祝活动在世界多地上演。这个春节——

本报记者 贾平凡

近日，在巴拿马首都巴拿马城的华侨华人欢乐春节庙会上，机器人为游客送上中国茶水。

新华社记者 许咏政摄

近日，在新西兰首都惠灵顿，当地居民在多元族裔喜迎欢乐春节活动中展示中国书法作品。

孟 韬摄（新华社发）

近日，俄罗斯圣彼得堡学生在中小学春节联欢节上体验中国书法。

莫京娜摄（新华社发）

近日，在美国首都华盛顿，中国中央芭蕾舞团贺岁舞剧《过年》在肯尼迪表演艺术中心首演。

新华社记者 胡友松摄

今年农历春节是申遗成功后的首个春节。近期，世界多地举办了丰富多彩的庆祝活动，共迎新春，共享欢乐。

中国春节进一步走出国门，融入世界，全球影响力不断提升。据统计，如今已有近20个国家将春节作为法定节假日，各类春节民俗活动在近200个国家和地区进行，全球约1/5的人口以不同形式庆祝农历新年。春节已成为世界瞩目的非遗瑰宝和共庆共享的全球盛事，为各国民众带来独具魅力的文化体验和情感共鸣。

四海同春 五洲同乐

“可以教我写一个‘福’字吗”“请给我盖一个蛇年生肖印章”“拓印真的太有趣了”……在中国驻南非大使馆举办的新春招待会上，中国书法、生肖印章、拓印等文化体验项目吸引南非大量民众参与。

走进马来西亚马六甲鸡场街，100人共同舞动一对“马中友谊瑞狮”迎接新春。2000余盏红灯笼、6座贺岁牌楼、江苏省赠送的“秦淮花灯”、河南安阳市赠送的“十二生肖甲骨文立体灯饰”等，让这条不足千米的街道年味十足。

如果春节期间到美国首都华盛顿，肯尼迪表演艺术中心的中国中央芭蕾舞团贺岁舞剧《过年》首演不容错过。这一舞剧改编自经典芭蕾舞剧《胡桃夹子》，赋予西方家喻户晓的“胡桃夹子”浪漫唯美的中国神韵。“十二生肖舞”“春联舞”“丝绸舞”“糖葫芦舞”“瓷器舞”等轮番登场，生动展现出一幅丰富多彩的中国民俗风情长卷。

四海同春，五洲同乐。徜徉在世界各地的春节庆祝活动中，人们会有共同的观感：处处张灯结彩，喜庆热闹；各类文艺演出精彩纷呈；中式美食令人一饱口福；特色年俗更是妙趣横生……许多人沉浸式感受中国年味儿，乘兴而来，尽兴而归。来自不同国家的人们在春节时刻共同绘就一幅其乐融融、和合共生的美丽画卷。

乘着春节的东风，更多富有地域特色的中国非遗文化走向全球，带给人们温暖和惊喜：在德国和法国，中国广东汕头潮阳西门英歌队陆续到访哈瑙、法兰克福、巴黎、里昂等城市演出，展示英歌舞的独特魅力；在匈牙利布达佩斯中国文化中心，中匈两国非遗代表性传承人分别介绍苏绣和马丘刺绣的历史传统与艺术特点，并指导观众练习刺绣技法；在老挝中国文化中心，当地民众纷纷前来体验来自中国湖北的孝感雕花剪纸、恩施玉露制作技艺、赵李桥砖茶制作技艺、鄂州面塑等特色项目……

今年春节是中国全面放宽优化过境免签政策后的第一个春节，外国游客来华的热情愈发高涨。在中国的大街小巷，海外游客纷纷开启“逛吃买”模式。中国多地推出“非遗游”，以当地人文风俗、文化体验为核心设计旅行路线，大大增强了对全球消费者的吸引力。

携程数据显示，近1个月，海外游客“灯会”“京剧”“川剧变脸”等文化类项目门票订单同比增长超6倍。据国家移民管理局预测，今年春节假期，全国口岸将迎来新一轮出入境客流高峰，日均出入境人员将达185万人次，较去年春节假期增长9.5%。

多地“中国红” 创新迎新春

这段时间，从美国纽约帝国大厦到英国伦敦巨型摩天轮“伦敦眼”，从日本东京塔到意大利都灵安托内利尖塔，从阿联酋迪拜哈利法塔到巴基斯坦伊斯兰堡的国家纪念碑，从墨西哥索玛娅博物馆到塞舌尔“小本钟”……多国地标性建筑纷纷亮起“中国红”，映照出红红火火的年味儿。

为庆祝农历乙巳蛇年春节的到来，蛇年生肖邮票集中“上新”。联合国邮政管理局在纽约发行蛇年生肖个性化邮票版张，票面上四条头尾相接的锦绣花蛇寓意吉祥如意。美国、法国、斐济和白俄罗斯等国也推出各具特色生肖纪念邮票，广受当地民众喜爱。

创新迎新春，抢个好彩头。一些国家的春节庆祝活动解锁新玩法，翻出新花样，让人眼前一亮。

在马来西亚首都吉隆坡，夜空为幕，科技为笔，1200架无人机点亮夜空，勾勒出“中马友谊万岁”字样，呈现出“春”、蛇、长城、大熊猫、风筝、双子塔等图案，绚烂夺目的光影画卷拉满极具科技感的节庆氛围。

在西班牙马德里大区富恩拉夫拉达市，2025“欢乐春节”蛇年春节公路跑在大年初四一早鸣枪开跑，千余名西班牙民众和旅西华侨华人迎着晨光奋力冲刺，在冬日的赛道上挥洒汗水，庆祝农历蛇年到来。

在阿联酋，“温暖迎春·欢乐春节”2025中国新能源车大巡游举行，来自13家中国车企的60余辆新能源车组成的车队在迪拜集结，沿赛赫阿尔萨拉姆景观路线，一路驶向位于首都阿布扎比的谢赫扎耶德文化遗产节会场。

阿联酋外交部能源和可持续发展事务司司长卡尔卡什表示，春节巡游活动已成为阿中文明交流互鉴的典范。让新能源车加入巡游共同庆祝中国春节，践行了绿色出行理念，希望为阿中携手应对气候变化作出有益贡献。

增进友好 深化合作

新春之际，国际组织和各国人士通过拜年道贺，寄托对世界和平、全球发展的美好期待，表达同中国深化友好、加强合作的真挚愿望，希望新一年收获更多互利共赢。

生肖“蛇”以其丰富的文化意蕴成为春节祝福“关键词”。联合国秘书长古特雷斯在新春致辞中说：“蛇象征着智慧、坚韧和新生。在当前全球所处的这个艰难时刻，让我们在这些品性的指引下，重振致力于和平、平等和正义的决心。”

联合国文明联盟高级代表莫拉蒂诺斯在参加“福到联合国”新春庆祝活动时说，蛇象征着智慧和谨慎，也代表着变革与成长，“面对诸多全球性挑战，蛇年所体现的精神将为我们注入希望与正能量”。

“愿匈中关系在新一年里如同匈牙利的托卡伊美酒，芬芳甘甜、醇厚绵长”“希望马来西亚和中国携手共进，拥抱繁荣的伙伴关系和共同的发展目标”“斯里兰卡将继续与中国携手前行，努力实现共同愿景”“期待基里巴斯和中国的坚实友谊继续巩固，期待中国引领世界向更加包容的现代化迈进、为人类和平与积极变革作出新的贡献”……外国政要近日纷纷发表新春祝福，期待携手中国推动构建人类命运共同体。

春节，这一古老又长青、多彩而又温馨的文化符号，不断拉近中国与世界的距离，持续为全球文明互鉴注入新的活力。

巴基斯坦智库全球丝绸之路研究联盟创始主席泽米尔·阿万说，春节的色彩、声音和情感超越了语言和地域的界限，成为国际文化交流的重要纽带。世界上越来越多地方参与春节庆祝活动，这种全球性的热情反映出中国文化的巨大吸引力。

埃及苏伊士运河大学孔子学院埃方院长、汉学家哈桑·拉杰布表示，作为中国最重要的传统节日，春节充分体现了中国的“和”文化。作为连接中外文化的桥梁，春节可以促进“和”文化传播，为各国间增进理解与加强合作提供更多智慧。

(责编：崔越、刘叶婷)