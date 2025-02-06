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专访丨文莱与中国合作空间广阔——访文莱－中国友好协会会长陈家福

2025年02月06日08:50 | 来源：新华网
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　　新华社斯里巴加湾市2月5日电　专访丨文莱与中国合作空间广阔——访文莱－中国友好协会会长陈家福

　　新华社记者李萌　朱丽莉

　　文莱－中国友好协会会长陈家福日前在接受新华社记者专访时表示，在共建“一带一路”框架下，文莱与中国合作空间广阔。两国深化合作不仅使两国人民受益，还有助于促进地区繁荣与稳定。

　　陈家福说，近年来在共建“一带一路”框架下，文莱与中国的一系列合作项目促进了文莱经济发展，让文莱民众获得实实在在的益处。两国在文莱摩拉港建设中开展合作，提升了港口效率，促进了物流畅通。

　　近些年，中文两国各领域务实合作取得丰硕成果。2014年，“广西－文莱经济走廊”建设启动；2017年，中国广西北部湾国际港务集团与文莱企业合资成立摩拉港有限公司；2019年，两国合作项目恒逸石化大摩拉岛综合炼化项目正式投产；2023年，文莱正式开通首条对华集装箱直航航线。两国在人文、体育以及以杂交水稻为代表的农业技术等领域的合作日益深化。

　　陈家福表示，不论大国还是小国，要发展都离不开和平稳定的地区环境。我们追求的是实现各方共赢，通过经济等领域的合作，推动文中两国乃至整个地区实现繁荣，不断提高整个地区人民的生活水平。

　　“目前，文中两国企业合作相当顺畅。我们越来越深刻地感受到，只有携手合作、共同发展才能维护地区和平稳定，促进未来繁荣发展。”陈家福说。

　　谈及两国合作前景，陈家福表示，共建“一带一路”合作领域十分多元化，除经贸合作外，期待两国在教育、体育、旅游等领域继续深化合作。特别是在旅游方面，目前对许多中国人来说，文莱仍是一个相对神秘的地方，未来期待更多中国游客来文莱，游览文莱美景，体验文莱的安宁祥和。

(责编：崔越、刘叶婷)

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