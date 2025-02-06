新华社联合国／加沙2月5日电（记者施春 段敏夫）美国总统特朗普4日表示，他希望美国“接管”并“长期拥有”加沙地带，而当前居住在加沙地带的巴勒斯坦人应该被迁往别国安置。这一言论随即引起巴勒斯坦方面的强烈反对，表示无法接受其将巴人民逐出家园的企图。

巴勒斯坦常驻联合国观察员里亚德·曼苏尔4日在纽约联合国总部紧急召开的记者会上表示，“我们的祖国和家乡就是加沙地带，它是巴勒斯坦的一部分”，应该尊重巴勒斯坦人民的选择和意愿。曼苏尔表示，“祖国就是祖国”，如果加沙地带的一部分被摧毁，巴勒斯坦人民的选择是返回家园。巴勒斯坦人民希望清理并重建被破坏的加沙，“因为这是他们的归属地，他们热爱生活在那里。我认为应该尊重巴勒斯坦人民的选择和意愿”。

巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）发言人萨米·阿布·祖赫里5日发表声明，强烈反对美国总统特朗普有关美国将“接管”并“拥有”加沙地带的言论，并表示这是在该地区制造混乱和紧张局势。

巴勒斯坦解放组织执行委员会秘书长侯赛因·谢赫5日发表声明说，巴勒斯坦坚决反对一切企图将巴勒斯坦人民逐出家园的计划，并强调“两国方案”是实现和平与稳定的唯一途径。

特朗普4日在与到访的以色列总理内塔尼亚胡举行联合记者会时说：“美国将接管加沙地带……我们将拥有它。”加沙地带流离失所的巴勒斯坦人应该被永久安置在加沙地带以外的地区。特朗普还说，不排除向加沙地带部署美国军队，以进行加沙地带重建。

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