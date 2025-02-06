新华社北京2月5日电 综合新华社驻外记者报道：美国总统特朗普4日表示，他希望美国“接管”并“长期拥有”加沙地带，而当前居住在加沙地带的巴勒斯坦人应被迁往别国安置。国际社会纷纷谴责这一言论，认为该表态违反国际法，“不可接受”。

巴勒斯坦总统阿巴斯表示，坚决拒绝任何试图驱逐加沙地带巴勒斯坦人的计划，“我们绝不允许我们人民的权利遭到侵犯，这是我们奋斗数十年并付出巨大牺牲才争取到的”。

巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）发言人萨米·阿布·祖赫里说：“这会引发地区混乱与紧张局势，加沙地带民众绝不允许这样的计划得逞。”

巴勒斯坦解放组织执行委员会秘书长侯赛因·谢赫发表声明说，巴勒斯坦坚决反对一切企图将巴勒斯坦人民逐出家园的计划。“两国方案”是实现和平与稳定的唯一途径。

埃及外长阿卜杜勒阿提和来访的巴勒斯坦总理兼外长穆罕默德·穆斯塔法5日在开罗举行会谈，双方强调应在巴勒斯坦人不离开加沙地带的前提下，推动加沙地带恢复重建。阿卜杜勒阿提说，埃及支持巴勒斯坦人的合法权利，重申必须落实“两国方案”。

沙特阿拉伯外交部说，沙特关于支持建立巴勒斯坦国的立场坚定不移。沙特重申坚决反对任何侵犯巴勒斯坦人民合法权利的行为，无论是以色列的定居点政策、土地吞并，还是试图将巴勒斯坦人民从其土地上驱逐的行为。国际社会有责任缓解巴勒斯坦人民遭受的严重人道主义苦难。

土耳其外交部长费丹表示，美国的这一计划“不可接受”，土耳其反对任何试图将加沙人民排除在该地区之外的举措，并重申土耳其对巴勒斯坦人民权利的支持。

约旦王宫发表声明说，约旦国王阿卜杜拉二世当天在首都安曼会见到访的巴勒斯坦总统阿巴斯时强调，约旦全力支持巴勒斯坦人实现他们的合法权利，必须以“两国方案”为基础实现公正、全面的和平。阿卜杜拉二世强调反对任何吞并约旦河西岸及加沙地带土地、驱赶巴勒斯坦人的企图，必须让巴勒斯坦人在自己的土地上定居。

突尼斯前外长艾哈迈德·乌尼斯在接受当地媒体采访时表示，巴勒斯坦人民有权决定自己的命运，任何想将巴勒斯坦人民驱逐出加沙地带的提议都不会实现。

德国外交部长贝尔伯克发表声明说，将巴勒斯坦平民驱逐出加沙地带不仅是不可接受的，还违反国际法。“这还会导致新的苦难和新的仇恨”“绝不能有任何超越巴勒斯坦人意愿的解决方案”。

法国外交部发表声明说，法国反对任何强迫加沙地带巴勒斯坦人流离失所的行为，因为这将严重违反国际法，侵犯巴勒斯坦人合法意愿，也是“两国方案”的重大障碍，更是造成整个地区不稳定的主要因素。法国将继续致力于落实“两国方案”，这是唯一能够长期保障以色列人和巴勒斯坦人和平与安全的方案。

法国政府发言人普里马说，美国关于“接管”并“长期拥有”加沙地带的言论对于地区稳定及中东和平进程都是“危险的”，法国坚决反对美国将居住在加沙地带的巴勒斯坦人迁往别国的计划。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫说，俄罗斯支持依据“两国方案”解决巴勒斯坦问题，认为这是解决这一问题“唯一可能的选择”。

联合国人权事务高级专员图尔克说，从被占领土上驱逐人民是被严格禁止的。自决权是国际法的一项基本原则，必须得到所有国家的保护。

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